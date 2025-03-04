Bankada parası olanlar dikkat! Uzmanlar "Sessiz hırsız" için uyardı!

✅ Döviz ve Döviz Hesapları: Enflasyonun etkilerini azaltmak için döviz almak ya da döviz hesabı açmak bir seçenek olabilir. Ancak döviz kurlarındaki dalgalanmaları göz önünde bulundurmalısınız.

✅ Altın Yatırımı: Altın, uzun vadede güvenli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Altın almak veya altın hesabı açmak, enflasyon karşısında birikimlerinizi korumanıza yardımcı olabilir. Ancak altın fiyatlarının dalgalanabileceğini unutmayın.