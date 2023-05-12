Bankalar 32 günlük faize ne kadar faiz getirisi veriyor?
Seçim öncesi bankaların mevduat faiz oranları rekor kırdı. 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi son 20 yılın en yükseğinde. Peki bankaların mevduat faizi oranları nedir? Bankalar 32 günlük faize ne kadar faiz getirisi veriyor?
Bankalardan bir son dakika açıklaması geldi. Gelen açıklamada seçim öncesi bankaların 32 günlük faizde rekor seviyelere kadar çıktığı bildirildi. Faizlerin en yüksek seviyeye kadar çıkması ile birlikte bankaya yatırılacak paraya karşı verilecek faiz getirisi ciddi seviyelere kadar ulaştı. Peki bankaların mevduat faiz oranları ne kadar? Bankaların mevduat faizine parasını yatıran kişi 32 günün sonunda ne kadar faiz getirisi sağlar.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MÜDAHALESİ SONRASI...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde kur korumalı mevduat hesaplarında faiz üst sınırı kaldırılmıştı. Faiz üst sınırının kaldırılmasından sonra bankalar KKM hesapları için yüzde 22'lere veren faiz tekliflerini sunmaya başladı. Faizlerin yükselmesi sonrası vatandaşlar KKM hesaplarına akın ederken normal mevduat hesaplarına ilgiyi arttırmak için harekete geçen bankalar, faizleri yüzde 30'un üzerine kadar çıkardı. Faizlerin oldukça yükselmesi sonrası vatandaşlar, yatıracakları paraya ne kadar geri ödeme alacaklarını araştırmaya başladı.
BORSADAN, ALTINDAN, DÖVİZDEN ÇIKAN MEVDUATA GELİYOR
Son dönemlerde garanti getiri isteyen vatandaşlar, borsada sadece ilk halka arzlara katılırken altın ve dövizde makas aralığının ciddi seviyede açılması sonrası mevduat hesaplarına akın etmiş durumda.
MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 33 OLDU
Bankaların mevduat faizi oranları rekor kırdı. Edinilen son dakika bilgilerine göre bankalar yüzde 30, yüzde 32 ve yüzde 33 faizli kampanya sunuyor. Peki yüzde 33 faizle parasını bankaya yatıranlar ne kadar ödeme alır? 100 bin lirasını 32 günlük faizle bankaya yatıranlar 32 günün sonunda yüzde 30 faizle 2 bin 498 TL faiz getirisi alır.
100 bin lirasını 32 günlük faizle bankaya yatıranlar 32 günün sonunda yüzde 33 faizle 2 bin 748 TL faiz getirisi alır.