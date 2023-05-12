Bankalar 32 günlük faize ne kadar faiz getirisi veriyor?

Bankalardan bir son dakika açıklaması geldi. Gelen açıklamada seçim öncesi bankaların 32 günlük faizde rekor seviyelere kadar çıktığı bildirildi. Faizlerin en yüksek seviyeye kadar çıkması ile birlikte bankaya yatırılacak paraya karşı verilecek faiz getirisi ciddi seviyelere kadar ulaştı. Peki bankaların mevduat faiz oranları ne kadar? Bankaların mevduat faizine parasını yatıran kişi 32 günün sonunda ne kadar faiz getirisi sağlar.