Bankalar arasında faiz savaşı! 3 milyon TL için 32 günde en yüksek getiriyi hangi banka sağlıyor?
Bankaların vadeli mevduat faiz oranları yeniden gündemde. 3.000.000 TL'yi 32 gün vadeli olarak değerlendiren yatırımcının elde edeceği net kazanç tutarları banka banka değişiklik gösteriyor. İşte güncel faiz oranları ve 32 günlük getiriler...
3 milyon TL’lik birikimini 32 gün vadeli olarak değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazanç tutarları açıklandı. İşte bankaların güncel oranları ve 32 gün sonunda elde edilecek net getiriler:
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %48,5
Aylık Getiri: 94.670,96 TL
Vade Sonu Tutar: 3.094.670,96 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 93.312,73 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.312,73 TL
Odea
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 88.238,48 TL
Vade Sonu Tutar: 3.088.238,48 TL
HSBC
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 101.278,06 TL
Vade Sonu Tutar: 3.101.278,06 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 100.318,87 TL
Vade Sonu Tutar: 3.100.318,87 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 97.643,84 TL
Vade Sonu Tutar: 3.097.643,84 TL
Akbank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 99.199 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.199 TL
QNB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 87.879,45 TL
Vade Sonu Tutar: 3.087.879,45 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 96.558,9 TL
Vade Sonu Tutar: 3.096.558,9 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 95.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 3.095.473,97 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 78.115,07 TL
Vade Sonu Tutar: 3.078.115,07 TL