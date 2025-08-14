Bankalar arasında faiz savaşı! 3 milyon TL için 32 günde en yüksek getiriyi hangi banka sağlıyor?

Bankaların vadeli mevduat faiz oranları yeniden gündemde. 3.000.000 TL'yi 32 gün vadeli olarak değerlendiren yatırımcının elde edeceği net kazanç tutarları banka banka değişiklik gösteriyor. İşte güncel faiz oranları ve 32 günlük getiriler...

Bankalar arasında faiz savaşı! 3 milyon TL için 32 günde en yüksek getiriyi hangi banka sağlıyor?

3 milyon TL’lik birikimini 32 gün vadeli olarak değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazanç tutarları açıklandı. İşte bankaların güncel oranları ve 32 gün sonunda elde edilecek net getiriler:

Alternatif Bank

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %48,5
Aylık Getiri: 94.670,96 TL
Vade Sonu Tutar: 3.094.670,96 TL

CEPTETEB

CEPTETEB

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 93.312,73 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.312,73 TL

Odea

Odea

Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 88.238,48 TL
Vade Sonu Tutar: 3.088.238,48 TL

HSBC

HSBC

Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 101.278,06 TL
Vade Sonu Tutar: 3.101.278,06 TL

Yapı Kredi

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 100.318,87 TL
Vade Sonu Tutar: 3.100.318,87 TL

DenizBank

DenizBank

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 97.643,84 TL
Vade Sonu Tutar: 3.097.643,84 TL

Akbank

Akbank

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 99.199 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.199 TL

QNB

QNB

Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 87.879,45 TL
Vade Sonu Tutar: 3.087.879,45 TL

Garanti BBVA

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 96.558,9 TL
Vade Sonu Tutar: 3.096.558,9 TL

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 95.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 3.095.473,97 TL

İş Bankası

İş Bankası

Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 78.115,07 TL
Vade Sonu Tutar: 3.078.115,07 TL

