Bankalar arasında faizsiz kredi yarışı! 75 bin TL'ye kadar sıfır faizli fırsatlar kapıda
Haziran 2025 itibarıyla bankalar, yeni müşteri kazanımı amacıyla 75 bin TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. Geri ödeme süresi 6 ay ile sınırlı olan bu kampanyalar, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. İşte banka banka faizsiz kredi imkanları...
Kamu ve özel bankalar, 2025 yılının Haziran ayı itibarıyla yeni müşteri kazanmak için dikkat çeken bir yarışa girdi. Bankalar, bireysel müşterilere yönelik yüzde 0 faizli kredi kampanyalarıyla dikkat çekiyor.
Kredi ihtiyacı duyan vatandaşlar için sunulan bu fırsatlar kapsamında, 75.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans veya ihtiyaç kredisi imkanı tanınıyor.
İşte Ekonomim'e göre, faizsiz kredi fırsatı sağlayan bankaların güncel listesi ve kampanya detayları...
EN PARA
%0 faiz oranı
Maksimum tutar
60.000 TL
6 Ay vadeli 60.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi
DENİZBANK
%0 faiz oranı
Vade 3-3 Ay
Maksimum tutar
45.000 TL
3 Ay vadeli 20.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
GARANTİ BANKASI
%0 faiz oranı
Vade 3-3 Ay
Maksimum tutar
75.000 TL
3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
AKBANK
%0 faiz oranı
Vade 6-3 Ay
Maksimum tutar
60.000 TL
6 Ay vadeli 35.000 TL’ye varan kredi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
QNB FİNANSBANK
%0 faiz oranı
Vade 1-3 Ay
Maksimum tutar
75.000 TL
3 Ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans
TÜRKİYE İŞ BANKASI
%0 faiz oranı
Vade 1-3 Ay
Maksimum tutar
55.000 TL
1 Ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap
3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans