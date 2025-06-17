Bankalar arasında faizsiz kredi yarışı! 75 bin TL'ye kadar sıfır faizli fırsatlar kapıda

Haziran 2025 itibarıyla bankalar, yeni müşteri kazanımı amacıyla 75 bin TL’ye kadar yüzde 0 faizli kredi kampanyalarını hız kesmeden sürdürüyor. Geri ödeme süresi 6 ay ile sınırlı olan bu kampanyalar, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. İşte banka banka faizsiz kredi imkanları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bankalar arasında faizsiz kredi yarışı! 75 bin TL'ye kadar sıfır faizli fırsatlar kapıda - Resim: 1

Kamu ve özel bankalar, 2025 yılının Haziran ayı itibarıyla yeni müşteri kazanmak için dikkat çeken bir yarışa girdi. Bankalar, bireysel müşterilere yönelik yüzde 0 faizli kredi kampanyalarıyla dikkat çekiyor. 

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Bankalar arasında faizsiz kredi yarışı! 75 bin TL'ye kadar sıfır faizli fırsatlar kapıda - Resim: 2

Kredi ihtiyacı duyan vatandaşlar için sunulan bu fırsatlar kapsamında, 75.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans veya ihtiyaç kredisi imkanı tanınıyor.

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Bankalar arasında faizsiz kredi yarışı! 75 bin TL'ye kadar sıfır faizli fırsatlar kapıda - Resim: 3

İşte Ekonomim'e göre, faizsiz kredi fırsatı sağlayan bankaların güncel listesi ve kampanya detayları...

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Bankalar arasında faizsiz kredi yarışı! 75 bin TL'ye kadar sıfır faizli fırsatlar kapıda - Resim: 4

EN PARA

%0 faiz oranı

Maksimum tutar

60.000 TL

6 Ay vadeli 60.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisi

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Bankalar arasında faizsiz kredi yarışı! 75 bin TL'ye kadar sıfır faizli fırsatlar kapıda - Resim: 5

DENİZBANK

%0 faiz oranı

Vade 3-3 Ay

Maksimum tutar

45.000 TL

3 Ay vadeli 20.000 TL’ye varan kredi

3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

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Bankalar arasında faizsiz kredi yarışı! 75 bin TL'ye kadar sıfır faizli fırsatlar kapıda - Resim: 6

GARANTİ BANKASI

%0 faiz oranı

Vade 3-3 Ay

Maksimum tutar

75.000 TL

3 Ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi

3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

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Bankalar arasında faizsiz kredi yarışı! 75 bin TL'ye kadar sıfır faizli fırsatlar kapıda - Resim: 7

AKBANK

%0 faiz oranı

Vade 6-3 Ay

Maksimum tutar

60.000 TL

6 Ay vadeli 35.000 TL’ye varan kredi

3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

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Bankalar arasında faizsiz kredi yarışı! 75 bin TL'ye kadar sıfır faizli fırsatlar kapıda - Resim: 8

QNB FİNANSBANK

%0 faiz oranı

Vade 1-3 Ay

Maksimum tutar

75.000 TL

3 Ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi

3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

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Bankalar arasında faizsiz kredi yarışı! 75 bin TL'ye kadar sıfır faizli fırsatlar kapıda - Resim: 9

TÜRKİYE İŞ BANKASI

%0 faiz oranı

Vade 1-3 Ay

Maksimum tutar

55.000 TL

1 Ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap

3 Ay vadeli 25.000 TL’ye varan nakit avans

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