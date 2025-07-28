Bankalar arasında yarış kızıştı: Emekli promosyonları ne kadar oldu?

Öne çıkan bankalardan biri olan Türkiye Finans, "31 Ağustos’a kadar geçerli olan kampanyasıyla promosyon yarışında zirveye yerleşti." Banka, maaşını taşıyan emeklilere 26 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Buna ek olarak, 2 bin 500 TL’ye varan ek nakit ödüller de kampanya kapsamında veriliyor.