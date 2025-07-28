Bankalar arasında yarış kızıştı: Emekli promosyonları ne kadar oldu?
Temmuz zammı sonrası emeklilere sunulan banka promosyonlarında rekor seviye görüldü. Bankalar arasındaki yarış hız kazanırken, promosyonların yıl sonuna kadar daha da artması bekleniyor.
Temmuz ayında yapılan maaş zammı sonrası bankaların promosyon kampanyaları hızla artış gösterdi. Emekliler, maaş artışlarıyla birlikte ek gelir fırsatlarını değerlendirmek için bankaların kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor. Bankalar ise promosyon tutarlarını yukarı çekerek müşteri kazanma yarışına girdi.
Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte, bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kazandı.
Öne çıkan bankalardan biri olan Türkiye Finans, "31 Ağustos’a kadar geçerli olan kampanyasıyla promosyon yarışında zirveye yerleşti." Banka, maaşını taşıyan emeklilere 26 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Buna ek olarak, 2 bin 500 TL’ye varan ek nakit ödüller de kampanya kapsamında veriliyor.
İşte Haber Global'e göre, maaş dilimlerine göre bankaların sunduğu promosyon ödemeleri:
AKBANK
Maaş aralığına göre ödemeler:
6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL, 15.000 TL
Ek ödemeler:
Otomatik fatura talimatına 500 TL
Toplamda 2.500 TL ödül fırsatı ile birlikte promosyon tutarı 17.500 TL’ye kadar çıkıyor.
ALBARAKA TÜRK
Maaş aralığına göre ödemeler:
6.500 TL, 10.400 TL, 13.000 TL, 15.600 TL
Ek ödemeler:
Fatura talimatına 1.400 TL, kredi kartı harcamasına 2.000 TL
Emekli yakını getirenlere her kişi için 1.000 TL, en fazla 6.000 TL
Toplamda 9.400 TL’ye kadar ek ödül sunuluyor.
GARANTİ BBVA
Maaş aralığına göre ödemeler:
6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL, 15.000 TL
Ek ödemeler:
Kart harcamalarına 2.000 TL, avans hesap harcamasına 2.000 TL, yeni sigorta poliçesine 2.000 TL
Toplamda 25.000 TL’ye kadar ödeme yapılabiliyor.
ING
Maaş aralığına göre ödemeler:
6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL, 15.000 TL
Ek ödemeler:
5 fatura talimatına 2.500 TL,
75.000 TL ve üzeri bakiye taşıyana 2.500 TL,
50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanana 2.500 TL,
Kredi kartıyla 1.000 TL harcayana 2.500 TL
Toplamda 10.000 TL ek ödeme ile promosyon 25.000 TL’ye kadar ulaşabiliyor.
İŞ BANKASI
Maaş aralığına göre ödemeler:
6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL, 15.000 TL
Ek ödemeler:
İlk 3 fatura talimatında 1.000 TL,
Yeni kredi kartıyla tek seferde 2.500 TL,
5.000 TL’ye varan MaxiPuan
KUVEYTTÜRK
Maaşa göre 7.500 TL, 12.000 TL, 15.000 TL, 18.000 TL
ŞEKERBANK
Maaş aralığına göre ödemeler:
5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL, 12.000 TL
Ek ödemeler:
2 fatura talimatına göre 1.000 TL ile 2.000 TL,
Kredi kartı alana 2.000 TL,
Sigorta yaptırana 1.000 TL ile 1.500 TL,
25.000 TL kredi kullanana 1.000 TL ile 2.500 TL arasında ödeme
TEB
Maaş aralığına göre ödemeler:
5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL, 12.000 TL
Ek ödemeler:
2 fatura talimatına ek 9.000 TL ödeme
TÜRKİYE FİNANS
Maaş aralığına göre ödemeler:
5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL, 12.000 TL
Ek ödemeler:
2 fatura talimatına 4.500 TL ile 10.000 TL,
Yedek hesap açana 1.500 TL ile 3.000 TL,
Kredi kartıyla 5.000 TL harcayana 1.000 TL,
Emekli yakınını getiren her kişi için 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye kadar
Toplam promosyon tutarı 28.500 TL’ye kadar çıkabiliyor.
YAPIKREDİ
Maaş aralığına göre ödemeler:
6.250 TL, 10.000 TL, 12.500 TL, 15.000 TL
Ek ödemeler:
2 fatura talimatına 2.000 TL ile 5.000 TL,
Kredi kartı harcamalarına 1.000 TL ile 5.000 TL,
Mobil uygulamaya girene 2.000 TL
DENİZBANK
Maaş aralığına göre ödemeler:
5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL, 12.000 TL
Ek fırsatlar:
MobilDeniz, kredili mevduat hesabı, otomatik fatura talimatı ve kredi kartı ile 8.000 TL’ye kadar ek promosyon
Kredi kartı harcamasına 8.000 TL iade
VAKIF KATILIM
Maaş aralığına göre ödemeler:
5.000 TL, 8.000 TL, 10.000 TL, 12.000 TL
40.000 TL ve üstü maaş alanlara 18.500 TL’ye kadar promosyon