Bankalar emeklilere kesenin ağzını açtı! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte detaylar...

İŞ BANKASI

1 - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında otomatik fatura ödeme talimatı veren SGK emeklilerine;

İlk fatura için 500 TL

İkinci fatura için 750 TL

Üçüncü fatura için 1.000 TL’ye kadar MaxiPuan sunuluyor.

Ayrıca ilk kez İş Bankası bireysel kredi kartı başvurusu yapanlara 5.000 TL’ye varan indirim fırsatı tanınıyor. Bu kampanya, promosyon ödeme tarihinden sonra geçerli olacak alışverişlerde uygulanıyor.