Bankalar emeklilere kesenin ağzını açtı! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte detaylar...

Emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankalar arasındaki promosyon yarışı hız kazandı. Bazı özel bankalar 27.000 TL’ye kadar nakit ödeme sunarken, kamu bankaları da rekabette geri kalmıyor. İşte banka banka güncel emekli promosyonları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bankalar emeklilere kesenin ağzını açtı! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte detaylar... - Resim: 1

Temmuz 2025’te emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankalar arasındaki promosyon yarışı hız kazandı. Bazı özel bankalar 27.000 TL’ye kadar nakit ödeme sunarken, kamu bankaları da rekabette geri kalmıyor. İşte banka banka güncel emekli promosyonları...

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Bankalar emeklilere kesenin ağzını açtı! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte detaylar... - Resim: 2

Emekli maaşını başka bir bankaya taşımayı planlayan ya da yeni emekli olan vatandaşlar, hangi bankanın en yüksek promosyonu sunduğunu araştırıyor.

İşte Ekonomim'e göre, bankaların sunduğu güncel promosyon tutarları:

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Bankalar emeklilere kesenin ağzını açtı! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte detaylar... - Resim: 3

YAPI KREDİ

15 Haziran - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilere 27.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

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Bankalar emeklilere kesenin ağzını açtı! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte detaylar... - Resim: 4

HALKBANK

Maaşını üç yıl boyunca Halkbank’tan alma taahhüdü veren SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL'nin altında olan hak sahipleri ise 5.000 TL alabiliyor.

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Bankalar emeklilere kesenin ağzını açtı! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte detaylar... - Resim: 5

DENİZBANK

04.10.2024 - 31.07.2025 tarihleri arasında kampanyaya katılan emeklilere maaş aralığına göre promosyon veriliyor:

0-9.999 TL: 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Ayrıca toplamda 20.000 TL’ye varan promosyon ve ayrıcalık sağlanıyor.

Ayrıca toplamda 20.000 TL’ye varan promosyon ve ayrıcalık sağlanıyor.

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Bankalar emeklilere kesenin ağzını açtı! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte detaylar... - Resim: 6

ZİRAAT BANKASI

SGK emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan üç yıl süreyle alma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL’ye kadar peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

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Bankalar emeklilere kesenin ağzını açtı! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte detaylar... - Resim: 7

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, emekli müşterilerine 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Ayrıca Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak alışverişlerde 6.000 TL bonus veriliyor.
Toplamda 21.000 TL’ye kadar ödül kazanılabiliyor.

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Bankalar emeklilere kesenin ağzını açtı! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte detaylar... - Resim: 8

ING BANK

ING, emekli maaşını taşıyanlara maaş aralığına göre promosyon sunuyor:

10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL
10.000 TL - 15.000 TL: 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Ek fırsatlarla birlikte toplamda 25.000 TL’ye kadar promosyon sağlanabiliyor. Kampanya 1 - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli.

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Bankalar emeklilere kesenin ağzını açtı! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte detaylar... - Resim: 9

VAKIFBANK

1 Şubat - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere maaş aralığına göre ödeme yapılıyor:

10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL: 10.000 TL
20.000 TL üzeri: 12.000 TL
Toplamda 27.000 TL’ye kadar ödeme yapılabiliyor.

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Bankalar emeklilere kesenin ağzını açtı! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte detaylar... - Resim: 10

İŞ BANKASI

1 - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında otomatik fatura ödeme talimatı veren SGK emeklilerine;

İlk fatura için 500 TL
İkinci fatura için 750 TL
Üçüncü fatura için 1.000 TL’ye kadar MaxiPuan sunuluyor.
Ayrıca ilk kez İş Bankası bireysel kredi kartı başvurusu yapanlara 5.000 TL’ye varan indirim fırsatı tanınıyor. Bu kampanya, promosyon ödeme tarihinden sonra geçerli olacak alışverişlerde uygulanıyor.

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Bankalar emeklilere kesenin ağzını açtı! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte detaylar... - Resim: 11

Ayrıca ilk kez İş Bankası bireysel kredi kartı başvurusu yapanlara 5.000 TL’ye varan indirim fırsatı tanınıyor. Bu kampanya, promosyon ödeme tarihinden sonra geçerli olacak alışverişlerde uygulanıyor.

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