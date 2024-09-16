Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

1 MİLYON TL NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Bankalarda 1 milyon TL'lik bir yatırımın aylık getirisi merak konusu. Şu anki faiz oranlarına göre, 1 milyon TL'nin aylık net getirisi 42 bin 54 TL ile 42 bin 863 TL arasında değişiyor. Bu oran, yüzde 52-53 bandındaki bankalar için geçerli.