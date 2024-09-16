Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Bankalar mevduat faiz oranlarını güncellemeye başladı. Mevduat sahipleri, mevcut faiz oranlarını ve yatırımlarının getirisini yakından takip ediyor. Özellikle 1 milyon TL’lik bir yatırımın aylık kazancı ne kadar olacak? Faiz oranları daha da artar mı?
2024 yılının Nisan ayında zirve yapan mevduat faizleri, yaz aylarında düşüş trendine girmişti.
Ancak, Merkez Bankası'nın attığı son adımlar ve bankaların hedeflerine ulaşma çabaları, mevduat faizlerinin yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar, bankaların zorunlu mevduat karşılıkları ve mevduat artış hedeflerine dikkat çekiyor.
Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, bankalardaki güncel faiz oranlarına dair şu bilgileri paylaştı:
- Şu anda aylık mevduat faiz oranları yüzde 52-53 seviyelerinde. 3 aylık mevduatlarda ise bu oran yüzde 48'e kadar geriliyor. Mevduat sahiplerinin özellikle Eylül ayında bankaların düzenleyeceği kampanyaları yakından takip etmelerini öneriyorum.
FAİZLER YÜKSELECEK Mİ?
Bankaların mevduat hedeflerine ulaşma çabası, faiz oranlarında yeni artışları gündeme getiriyor. Kurtuluş, Eylül ayında bankaların cazip kampanyalar düzenleyebileceğini belirtiyor:
- Eylül ayında faiz oranlarında ciddi bir artış yaşanabilir. Özellikle bu dönemde mevduat sahiplerinin bankaları sıkı takip etmeleri önemli.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ FAİZLERİ NASIL ETKİLER?
Enflasyon beklentileri de faiz oranlarını doğrudan etkileyebilir. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 38-40 bandında olduğunu belirten Kurtuluş, "Yıl sonuna kadar 2-3 puanlık bir oynama olabilir. Ancak, Ekim ayından itibaren faiz indirimleri gündeme gelebilir. Yıl sonuna kadar kesin bir faiz indirimi bekliyoruz" dedi.
1 MİLYON TL NE KADAR KAZANDIRIYOR?
Bankalarda 1 milyon TL'lik bir yatırımın aylık getirisi merak konusu. Şu anki faiz oranlarına göre, 1 milyon TL'nin aylık net getirisi 42 bin 54 TL ile 42 bin 863 TL arasında değişiyor. Bu oran, yüzde 52-53 bandındaki bankalar için geçerli.
FAİZ DÜŞÜŞÜNE KARŞI YATIRIMCILAR NE YAPACAK?
Mevduat sahiplerinin kısa vadeli yatırımlara yönelmeleri öneriliyor. Kurtuluş,
"Merkez Bankası'nın politika faizi uzun süredir sabit. Ekim ayından itibaren faiz indirimleri konuşulacak. Yatırımcılar, bankaların yapacağı son faiz artışlarını sıkı takip etmeli ve kısa vadeli yatırımlar yapmalı" dedi.
Mevduat faizlerindeki gelişmeleri yakından takip etmek, yatırımcılar için kazançlarını maksimize etme fırsatı sunuyor.