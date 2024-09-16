Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Bankalar mevduat faiz oranlarını güncellemeye başladı. Mevduat sahipleri, mevcut faiz oranlarını ve yatırımlarının getirisini yakından takip ediyor. Özellikle 1 milyon TL’lik bir yatırımın aylık kazancı ne kadar olacak? Faiz oranları daha da artar mı?

Mert Sagit Mert Sagit
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Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 1

2024 yılının Nisan ayında zirve yapan mevduat faizleri, yaz aylarında düşüş trendine girmişti. 

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Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 2

Ancak, Merkez Bankası'nın attığı son adımlar ve bankaların hedeflerine ulaşma çabaları, mevduat faizlerinin yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar, bankaların zorunlu mevduat karşılıkları ve mevduat artış hedeflerine dikkat çekiyor.

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Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 3

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, bankalardaki güncel faiz oranlarına dair şu bilgileri paylaştı:

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Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 4

- Şu anda aylık mevduat faiz oranları yüzde 52-53 seviyelerinde. 3 aylık mevduatlarda ise bu oran yüzde 48'e kadar geriliyor. Mevduat sahiplerinin özellikle Eylül ayında bankaların düzenleyeceği kampanyaları yakından takip etmelerini öneriyorum.

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Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 5

FAİZLER YÜKSELECEK Mİ?

Bankaların mevduat hedeflerine ulaşma çabası, faiz oranlarında yeni artışları gündeme getiriyor. Kurtuluş, Eylül ayında bankaların cazip kampanyalar düzenleyebileceğini belirtiyor:

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Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 6

- Eylül ayında faiz oranlarında ciddi bir artış yaşanabilir. Özellikle bu dönemde mevduat sahiplerinin bankaları sıkı takip etmeleri önemli.

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Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 7

 ENFLASYON BEKLENTİLERİ FAİZLERİ NASIL ETKİLER?

Enflasyon beklentileri de faiz oranlarını doğrudan etkileyebilir. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 38-40 bandında olduğunu belirten Kurtuluş, "Yıl sonuna kadar 2-3 puanlık bir oynama olabilir. Ancak, Ekim ayından itibaren faiz indirimleri gündeme gelebilir. Yıl sonuna kadar kesin bir faiz indirimi bekliyoruz" dedi.

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Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 8

1 MİLYON TL NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Bankalarda 1 milyon TL'lik bir yatırımın aylık getirisi merak konusu. Şu anki faiz oranlarına göre, 1 milyon TL'nin aylık net getirisi 42 bin 54 TL ile 42 bin 863 TL arasında değişiyor. Bu oran, yüzde 52-53 bandındaki bankalar için geçerli.

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Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 9

 FAİZ DÜŞÜŞÜNE KARŞI YATIRIMCILAR NE YAPACAK?

Mevduat sahiplerinin kısa vadeli yatırımlara yönelmeleri öneriliyor. Kurtuluş, 

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Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 10

"Merkez Bankası'nın politika faizi uzun süredir sabit. Ekim ayından itibaren faiz indirimleri konuşulacak. Yatırımcılar, bankaların yapacağı son faiz artışlarını sıkı takip etmeli ve kısa vadeli yatırımlar yapmalı" dedi.

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Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 11

Mevduat faizlerindeki gelişmeleri yakından takip etmek, yatırımcılar için kazançlarını maksimize etme fırsatı sunuyor.

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Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 12
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Bankalar faiz oranlarını değiştirdi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 13
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