Bankalar faiz yarışına girdi: 5 milyon TL için en yüksek faiz hangi bankada?
Bankalar mevduat faiz yarışında vitesi yükseltti. İşte 5 milyon TL’lik birikimini kısa vadeli değerlendirmek isteyen yatırımcılar için banka banka faiz oranları...
Ekonomide sıkı para politikası sürerken, mevduat faiz oranları yeniden tırmanışa geçti. 32 gün vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yüzde 35 ile yüzde 48 aralığında değişiyor.
İşte 5 milyon TL’lik birikimini kısa vadeli değerlendirmek isteyen yatırımcılar için banka banka oranlar...
Anadolubank – Renkli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri (Net Kazanç): 173.589,04 TL
Vade Sonu Tutar: 5.173.589,04 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri (Net Kazanç): 172.526,88 TL
Vade Sonu Tutar: 5.172.526,88 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası) – Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri (Net Kazanç): 151.313,36 TL
Vade Sonu Tutar: 5.151.313,36 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri (Net Kazanç): 150.583,87 TL
Vade Sonu Tutar: 5.150.583,87 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri (Net Kazanç): 165.331,67 TL
Vade Sonu Tutar: 5.165.331,67 TL
Odea Bank – Oksijen Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri (Net Kazanç): 140.689,38 TL
Vade Sonu Tutar: 5.140.689,38 TL
QNB Finansbank – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri (Net Kazanç): 137.641,64 TL
Vade Sonu Tutar: 5.137.641,64 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri (Net Kazanç): 155.506,85 TL
Vade Sonu Tutar: 5.155.506,85 TL
Akbank – Vadeli TL Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri (Net Kazanç): 157.315,07 TL
Vade Sonu Tutar: 5.157.315,07 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri (Net Kazanç): 153.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 5.153.698,63 TL
getirfinans – Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri (Net Kazanç): 144.295,89 TL
Vade Sonu Tutar: 5.144.295,89 TL
Halkbank – E-Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri (Net Kazanç): 141.041,10 TL
Vade Sonu Tutar: 5.141.041,10 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri (Net Kazanç): 126.575,34 TL
Vade Sonu Tutar: 5.126.575,34 TL