Bankalar faiz yarışına girdi: 5 milyon TL için en yüksek faiz hangi bankada?

Bankalar mevduat faiz yarışında vitesi yükseltti. İşte 5 milyon TL’lik birikimini kısa vadeli değerlendirmek isteyen yatırımcılar için banka banka faiz oranları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Bankalar faiz yarışına girdi: 5 milyon TL için en yüksek faiz hangi bankada? - Resim: 1

Ekonomide sıkı para politikası sürerken, mevduat faiz oranları yeniden tırmanışa geçti. 32 gün vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yüzde 35 ile yüzde 48 aralığında değişiyor.

1 15
Bankalar faiz yarışına girdi: 5 milyon TL için en yüksek faiz hangi bankada? - Resim: 2

İşte 5 milyon TL’lik birikimini kısa vadeli değerlendirmek isteyen yatırımcılar için banka banka oranlar...

2 15
Bankalar faiz yarışına girdi: 5 milyon TL için en yüksek faiz hangi bankada? - Resim: 3

Anadolubank – Renkli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri (Net Kazanç): 173.589,04 TL
Vade Sonu Tutar: 5.173.589,04 TL

3 15
Bankalar faiz yarışına girdi: 5 milyon TL için en yüksek faiz hangi bankada? - Resim: 4

Fibabanka – Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri (Net Kazanç): 172.526,88 TL
Vade Sonu Tutar: 5.172.526,88 TL

4 15
Bankalar faiz yarışına girdi: 5 milyon TL için en yüksek faiz hangi bankada? - Resim: 5

TEB (Türk Ekonomi Bankası) – Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri (Net Kazanç): 151.313,36 TL
Vade Sonu Tutar: 5.151.313,36 TL

5 15
Bankalar faiz yarışına girdi: 5 milyon TL için en yüksek faiz hangi bankada? - Resim: 6

Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri (Net Kazanç): 150.583,87 TL
Vade Sonu Tutar: 5.150.583,87 TL

6 15
Bankalar faiz yarışına girdi: 5 milyon TL için en yüksek faiz hangi bankada? - Resim: 7

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri (Net Kazanç): 165.331,67 TL
Vade Sonu Tutar: 5.165.331,67 TL

7 15
Bankalar faiz yarışına girdi: 5 milyon TL için en yüksek faiz hangi bankada? - Resim: 8

Odea Bank – Oksijen Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri (Net Kazanç): 140.689,38 TL
Vade Sonu Tutar: 5.140.689,38 TL

8 15
Bankalar faiz yarışına girdi: 5 milyon TL için en yüksek faiz hangi bankada? - Resim: 9

QNB Finansbank – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri (Net Kazanç): 137.641,64 TL
Vade Sonu Tutar: 5.137.641,64 TL

9 15
Bankalar faiz yarışına girdi: 5 milyon TL için en yüksek faiz hangi bankada? - Resim: 10

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri (Net Kazanç): 155.506,85 TL
Vade Sonu Tutar: 5.155.506,85 TL

10 15
Bankalar faiz yarışına girdi: 5 milyon TL için en yüksek faiz hangi bankada? - Resim: 11

Akbank – Vadeli TL Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri (Net Kazanç): 157.315,07 TL
Vade Sonu Tutar: 5.157.315,07 TL

11 15
Bankalar faiz yarışına girdi: 5 milyon TL için en yüksek faiz hangi bankada? - Resim: 12

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri (Net Kazanç): 153.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 5.153.698,63 TL

12 15
Bankalar faiz yarışına girdi: 5 milyon TL için en yüksek faiz hangi bankada? - Resim: 13

getirfinans – Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri (Net Kazanç): 144.295,89 TL
Vade Sonu Tutar: 5.144.295,89 TL

13 15
Bankalar faiz yarışına girdi: 5 milyon TL için en yüksek faiz hangi bankada? - Resim: 14

Halkbank – E-Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri (Net Kazanç): 141.041,10 TL
Vade Sonu Tutar: 5.141.041,10 TL

14 15
Bankalar faiz yarışına girdi: 5 milyon TL için en yüksek faiz hangi bankada? - Resim: 15

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri (Net Kazanç): 126.575,34 TL
Vade Sonu Tutar: 5.126.575,34 TL

15 15
mevduat faiz