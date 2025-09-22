Bankalar faiz yarışında! 1.250.000 TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor?
Mevduat yatırımcılarının en çok merak ettiği konuların başında gelen 32 gün vadeli faiz getirileri belli oldu. 1 milyon 250 bin TL’lik yatırım için en yüksek kazancı sunan bankalar ve oranlar listelendi. İşte günlük vadeli ve standart vadeli hesaplarda güncel oranlar…
Yüksek enflasyon ve dalgalı piyasa koşullarında mevduat faizleri, yatırımcılar için cazibesini koruyor. 1.250.000 TL'yi 32 gün vadeli hesaba yatırmayı düşünen bireysel yatırımcılar için bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazançlar açıklandı.
İşte banka banka getiriler:
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 38.016,3 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.016,3 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 38.838,82 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.838,82 TL
CEPTETEB – Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 38.016,3 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.016,3 TL
getirfinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 35.546,31 TL
Vade Sonu Tutar: 1.285.546,31 TL
HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 38.852,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.852,94 TL
Odea – Oksijen Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 34.719,65 TL
Vade Sonu Tutar: 1.284.719,65 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 41.332,92 TL
Vade Sonu Tutar: 1.291.332,92 TL
Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 40.400,19 TL
Vade Sonu Tutar: 1.290.400,19 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 38.876,71 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.876,71 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 38.876,71 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.876,71 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 38.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.424,66 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Kâr Payı Oranı: %41,41
Aylık Getiri: 37.439,18 TL
Vade Sonu Tutar: 1.287.439,18 TL
Anadolubank – Renkli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 43.397,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.293.397,26 TL
Akbank – Vadeli Hesap TL
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 39.780,82 TL
Vade Sonu Tutar: 1.289.780,82 TL