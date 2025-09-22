Bankalar faiz yarışında! 1.250.000 TL’yi 32 gün vadeye koyan ne kadar kazanıyor?

Yüksek enflasyon ve dalgalı piyasa koşullarında mevduat faizleri, yatırımcılar için cazibesini koruyor. 1.250.000 TL'yi 32 gün vadeli hesaba yatırmayı düşünen bireysel yatırımcılar için bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazançlar açıklandı.