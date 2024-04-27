Bankalar faizleri artırdı! İşte 100 bin TL'nin faiz getirisi

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 seviyesinde tuttuğunu duyurdu. Bu kararın ardından vatandaşlar, özellikle Google gibi platformlar üzerinden bankaların mevduat faizlerini araştırmaya başladılar. Örneğin, 100 bin TL'lik bir mevduat için 32 günlük bir vade sonunda ne kadar faiz alınacağı ve toplam paranın ne kadar olacağı gibi konular önem kazandı.