Bankalar faizleri artırdı! İşte 100 bin TL'nin faiz getirisi
Bazı bankaların mevduat faizi oranları yüzde 58'e kadar yükseldiğini görüyoruz. İşte banka bazında mevduat faizleri ve toplam getiri miktarları...
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Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 seviyesinde tuttuğunu duyurdu. Bu kararın ardından vatandaşlar, özellikle Google gibi platformlar üzerinden bankaların mevduat faizlerini araştırmaya başladılar. Örneğin, 100 bin TL'lik bir mevduat için 32 günlük bir vade sonunda ne kadar faiz alınacağı ve toplam paranın ne kadar olacağı gibi konular önem kazandı.
VakıfBank
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 4 bin 153 TL
Vade Sonu Tutar: 104 bin 153 TL
Halkbank
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 3 bin 239 TL
Vade Sonu Tutar: 104 bin 239 TL
ING Bank
Faiz Oranı: Yüzde 55
Net Kazanç: 4 bin 568 TL
Vade Sonu Tutar: 104 bin 568 TL