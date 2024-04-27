Bankalar faizleri artırdı! İşte 100 bin TL'nin faiz getirisi

Bazı bankaların mevduat faizi oranları yüzde 58'e kadar yükseldiğini görüyoruz. İşte banka bazında mevduat faizleri ve toplam getiri miktarları...

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Bankalar faizleri artırdı! İşte 100 bin TL'nin faiz getirisi - Resim: 1

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 seviyesinde tuttuğunu duyurdu. Bu kararın ardından vatandaşlar, özellikle Google gibi platformlar üzerinden bankaların mevduat faizlerini araştırmaya başladılar. Örneğin, 100 bin TL'lik bir mevduat için 32 günlük bir vade sonunda ne kadar faiz alınacağı ve toplam paranın ne kadar olacağı gibi konular önem kazandı. 

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Bankalar faizleri artırdı! İşte 100 bin TL'nin faiz getirisi - Resim: 2

VakıfBank

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 4 bin 153 TL

Vade Sonu Tutar: 104 bin 153 TL

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Bankalar faizleri artırdı! İşte 100 bin TL'nin faiz getirisi - Resim: 3

Halkbank

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 3 bin 239 TL

Vade Sonu Tutar: 104 bin 239 TL

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Bankalar faizleri artırdı! İşte 100 bin TL'nin faiz getirisi - Resim: 4

ING Bank

Faiz Oranı: Yüzde 55

Net Kazanç: 4 bin 568 TL

Vade Sonu Tutar: 104 bin 568 TL

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