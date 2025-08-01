Bankalar faizleri yükseltti! 2 milyon TL'ye en yüksek getiri hangi bankada?

Mevduat faizleri yatırımcıların radarında. 1 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların 2 milyon TL'ye sunduğu aylık getiriler ve faiz oranları belli oldu

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Bankalar faizleri yükseltti! 2 milyon TL'ye en yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 1

ING

Faiz Oranı: %50,00
Net Getiri: 72.329 TL
Vade Sonu Tutar: 2.072.329 TL

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Bankalar faizleri yükseltti! 2 milyon TL'ye en yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 2

FİBABANKA

Faiz Oranı: %48,00
Net Getiri: 69.436 TL
Vade Sonu Tutar: 2.069.436 TL

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Bankalar faizleri yükseltti! 2 milyon TL'ye en yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 3

YAPI KREDİ


Faiz Oranı: %47,50
Net Getiri: 68.712 TL
Vade Sonu Tutar: 2.068.712 TL

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Bankalar faizleri yükseltti! 2 milyon TL'ye en yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 4

AKBANK

Faiz Oranı: %47,00
Net Getiri: 67.989 TL
Vade Sonu Tutar: 2.067.989 TL

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Bankalar faizleri yükseltti! 2 milyon TL'ye en yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 5

CEPTETEB

Faiz Oranı: %47,00
Net Getiri: 67.989 TL
Vade Sonu Tutar: 2.067.989 TL

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Bankalar faizleri yükseltti! 2 milyon TL'ye en yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 6

ODEA

Faiz Oranı: %47,00
Net Getiri: 67.989 TL
Vade Sonu Tutar: 2.067.989 TL

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Bankalar faizleri yükseltti! 2 milyon TL'ye en yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 7

GETİR FİNANS

Faiz Oranı: %47,00
Net Getiri: 67.989 TL
Vade Sonu Tutar: 2.067.989 TL

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Bankalar faizleri yükseltti! 2 milyon TL'ye en yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 8

QNB

Faiz Oranı: %47,00
Net Getiri: 67.989 TL
Vade Sonu Tutar: 2.067.989 TL

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Bankalar faizleri yükseltti! 2 milyon TL'ye en yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 9

DENİZBANK

Faiz Oranı: %45,50
Net Getiri: 65.819 TL
Vade Sonu Tutar: 2.065.819 TL

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Bankalar faizleri yükseltti! 2 milyon TL'ye en yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 10

ON DİJİTAL

Faiz Oranı: %44,50
Net Getiri: 64.373 TL
Vade Sonu Tutar: 2.064.373 TL

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Bankalar faizleri yükseltti! 2 milyon TL'ye en yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 11

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %44,50
Net Getiri: 64.373 TL
Vade Sonu Tutar: 2.064.373 TL

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Bankalar faizleri yükseltti! 2 milyon TL'ye en yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 12

ENPARA.COM

Faiz Oranı: %44,00
Net Getiri: 63.649 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.649 TL

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Bankalar faizleri yükseltti! 2 milyon TL'ye en yüksek getiri hangi bankada? - Resim: 13

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %37,00
Net Getiri: 53.523 TL
Vade Sonu Tutar: 2.053.523 TL

Kaynak: Kısa Dalga

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