Bankalar faizleri yükseltti! 2 milyon TL'ye en yüksek getiri hangi bankada?
Mevduat faizleri yatırımcıların radarında. 1 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların 2 milyon TL'ye sunduğu aylık getiriler ve faiz oranları belli oldu
ING
Faiz Oranı: %50,00
Net Getiri: 72.329 TL
Vade Sonu Tutar: 2.072.329 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: %48,00
Net Getiri: 69.436 TL
Vade Sonu Tutar: 2.069.436 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %47,50
Net Getiri: 68.712 TL
Vade Sonu Tutar: 2.068.712 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %47,00
Net Getiri: 67.989 TL
Vade Sonu Tutar: 2.067.989 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %47,00
Net Getiri: 67.989 TL
Vade Sonu Tutar: 2.067.989 TL
ODEA
Faiz Oranı: %47,00
Net Getiri: 67.989 TL
Vade Sonu Tutar: 2.067.989 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı: %47,00
Net Getiri: 67.989 TL
Vade Sonu Tutar: 2.067.989 TL
QNB
Faiz Oranı: %47,00
Net Getiri: 67.989 TL
Vade Sonu Tutar: 2.067.989 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %45,50
Net Getiri: 65.819 TL
Vade Sonu Tutar: 2.065.819 TL
ON DİJİTAL
Faiz Oranı: %44,50
Net Getiri: 64.373 TL
Vade Sonu Tutar: 2.064.373 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %44,50
Net Getiri: 64.373 TL
Vade Sonu Tutar: 2.064.373 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: %44,00
Net Getiri: 63.649 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.649 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %37,00
Net Getiri: 53.523 TL
Vade Sonu Tutar: 2.053.523 TL
Kaynak: Kısa Dalga