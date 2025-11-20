Bankalar kıyasıya yarışıyor! 300.000 TL sadece 32 günde bakın kaç liraya dönüşüyor…
300.000 TL'nizi bankaya yatırmadan önce bu tabloyu görmeden karar vermeyin. En düşük ve en yüksek kazanç arasındaki fark dikkat çekici boyutlara ulaştı.
Aynı vade için bankalar arasında uçurum farklar oluştu ve kazançlar dudak uçuklatacak seviyeye çıktı.
İşte banka banka 300 bin TL'nin aylık getirisi:
AKBANK – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 9.472,35 TL
Vade Sonu Tutar: 309.472,35 TL
TEB – Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 8.927,91 TL
Vade Sonu Tutar: 308.927,91 TL
ING – Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 9.129,52 TL
Vade Sonu Tutar: 309.129,52 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 8.462,47 TL
Vade Sonu Tutar: 308.462,47 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 8.985,67 TL
Vade Sonu Tutar: 308.985,67 TL
ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Faiz Oranı: %46,5
Aylık Getiri: 8.888,51 TL
Vade Sonu Tutar: 308.888,51 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 8.453,26 TL
Vade Sonu Tutar: 308.453,26 TL
HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 8.597,25 TL
Vade Sonu Tutar: 308.597,25 TL
Odea – Oksijen Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 8.597,25 TL
Vade Sonu Tutar: 308.597,25 TL
getirfinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 8.080,04 TL
Vade Sonu Tutar: 308.080,04 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 9.696,05 TL
Vade Sonu Tutar: 309.696,05 TL
QNB – Kazandıran Günlük Hesap
Faiz Oranı: %43,75
Aylık Getiri: 8.543,84 TL
Vade Sonu Tutar: 308.543,84 TL
DenizBank – E-Mevduat
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 9.167,67 TL
Vade Sonu Tutar: 309.167,67 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Faiz Oranı: %41,81
Aylık Getiri: 9.072,20 TL
Vade Sonu Tutar: 309.072,20 TL
QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %41,75
Aylık Getiri: 8.153,26 TL
Vade Sonu Tutar: 308.153,26 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 9.004,93 TL
Vade Sonu Tutar: 309.004,93 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 8.896,44 TL
Vade Sonu Tutar: 308.896,44 TL
Enpara.com – Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 8.462,47 TL
Vade Sonu Tutar: 308.462,47 TL
Halkbank – E-Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 8.028,49 TL
Vade Sonu Tutar: 308.028,49 TL
Şekerbank – E-Mevduat Hesap
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 8.028,49 TL
Vade Sonu Tutar: 308.028,49 TL
VakıfBank – ARI Hesap
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 4.990,68 TL
Vade Sonu Tutar: 304.990,68 TL