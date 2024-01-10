Bankalar Mevduat Faizlerini Düşürdü! Faiz Oranları Ne Olacak? Uzmanlar Rakam ve Tarih Verdi

Vatandaşlar yıl sonuna doğru paralarında yaşanacak değer kaybının önüne geçmek amaçlı yatırım araçlarından birisi olan mevduat hesaplarına yönelmişti. Mevduat hesaplarında verilen faiz oranının düşmesi ile birlikte vatandaşlar Mevduat faizleri neden düştü? Faiz oranlarındaki bu düşüş sürecek mi? sorularına yanıt aramaya başladı...

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz Habertürk’te katıldığı bir yayında mevduat faizleri ve kredi faizleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Eryılmaz’ın herkesin merak ettiği faiz sorusuna verdiği o yanıt:

“Merkez Bankası bu enflasyonla mücadele kapsamında politika faizinde güçlü artışlara gitti. Faiz oranları yüzde 42,5’e kadar yükseldi. Dolayısıyla politika faizinin bu şekilde artması mevduat faizini de yukarı doğru çekmişti. Son dönemlerde yaşanan bir de KKM’den çıkış hamlesi var. Döviz dönüşümlü bu hesaplardan da artık çıkmak istiyoruz. Tüm bu etkenlerle beraber mevduat faizi Aralık’ın son haftasına kadar 3 aylık olan vadeli mevduatların faiz oranı yüzde 52’ye kadar ortalama yükselmişti."

Neden Düştü?

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz sözlerine, "Fakat yılbaşından bu yana mevduat faizinde düşüş var. Peki bu düşüşün sebebi ne? Birkaç sebebi var özellikle bankalar Aralık ayı bilançolarını kapatmadan önce bilançoda teknik düzeltme adına ciddi bir mevduat toplama yarışına girmişlerdi. Bu da mevduat faizini yükseltiyordu artık buna gerek kalmadı. Çünkü yeni yılda yeni bilançolarla birlikte bu mevduat yarışının azalıyor olmasının etkisi var" şeklinde devam etti...

Habertürk'te katıldığı yayında faiz sorularını yanıtlayan Eryılmaz, "İkinci neden şu bankalar arası piyasada çok ciddi TL mevduat fazlası var. Hatta Merkez Bankası son açıkladığı kurul metninde miktarsal sıkılaştırma adımları sterilizasyon uygulayacağım dedi ve depo alım ihaleleri gerçekleştirdi. Buradaki amaç TL likidite fazlasını çekmek. Peki neden TL fazlası var? Çünkü ticari kredi faizi ve bireysel kredi faizi çok yüksek talep giderek azalıyor insanlar kredi alamıyorlar. İşletmeler kredi alamıyorlar bu durumda da bankanın mevduat toplamasına gerek olmadığı için mevduat faizlerinde de kısmi bir düşüşün etkisini görüyoruz." dedi...

Yüzde 50-60 Olacak!

Faizlerin geleceği rakamlarada değinen Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz "Ancak kısmi bir düşüş olsa da biz yakın vadede toparlanma görebiliriz. Piyasadaki hakim beklentiye bakarsak biz bu sene ortalama yüzde 55 hatta yüzde 55-60 arasında mevduat faizinde bir dengelenme göreceğiz, görmek zorundayız. Neden enflasyonla mücadele ediyoruz çünkü. Bu nedenle ilk etapta belki kısmi bir düşüş olabilir ama bu toparlayacaktır. Ben açıkçası seçimden sonraki sürede yine yüzde 55-60 bandına oturacak bir mevduat faizi beklerim. Uzunca bir süre yüksek kalacak 9’ncu aya kadar beklerim bu yüksekliği." ifadelerini kullandı.