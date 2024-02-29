Bankalar promosyon yarışına girdi! Kamuda 5 bin lira özelde 15 bin lira

- Emeklilerin promosyon rakamı, SGK ile bankalar arasında imzalanan protokolle belirleniyor. Bu protokoldeki rakamlar asgari promosyon rakamlarını içeriyor. Kamu bankaları bu konuda cimri davranıp bu protokoldeki asgari tutarları verirken, özel bankalar kısmen de olsa bir rekabet içerisinde olup, daha yüksek promosyon rakamları veriyor. Bugün itibarıyla kamu bankaları 10 bin lira ve üzeri emekli aylığına üç yıl için 5 bin lira promosyon verirken, özel bankalar çeşitli koşullarla bu rakamı 15 bin liraya kadar yükseltebiliyor.