Bankalar promosyon yarışına girdi! Kamuda 5 bin lira özelde 15 bin lira
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seyyanen zam yapılamayacağı mesajı sonrası emekliler gözlerini promosyona çevirdi. Emekliler promosyonlar için bankaların açıkladığı rakamları takip ediyor. Ancak özel bankalarda promosyonlar 15 bin TL'ye kadar çıkarırken kamu bankalarında 5 bin TL'de kaldı.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli maaşlarındaki artışlara karşın bankaların emeklilere verdiği promosyon rakamlarının yerinde saydığını belirterek, başta kamu bankaları olmak üzere bankaların promosyon rakamlarını yükseltmesini istedi. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, bankaların emeklilere ödediği miktarın 3 yıl için maaşların sadece 1,3'üne denk geldiğini ve enflasyona ezildiğini belirtti.
Ergün, emeklilerin de çalışanlar gibi banka promosyonu hakkından yararlanmaları için yıllarca mücadele ettiklerini, bu mücadelenin sonucunda emeklilere 2015'ten itibaren aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmeye başlandığını söyledi.
KAMU BANKALARI 5 BİN LİRA VERİYOR'
TÜED olarak emeklileri ilgilendiren her konu gibi banka promosyonu kazanımının da takipçisi ve savunucu olduklarını ifade eden Ergün, şöyle konuştu:
- Emeklilerin promosyon rakamı, SGK ile bankalar arasında imzalanan protokolle belirleniyor. Bu protokoldeki rakamlar asgari promosyon rakamlarını içeriyor. Kamu bankaları bu konuda cimri davranıp bu protokoldeki asgari tutarları verirken, özel bankalar kısmen de olsa bir rekabet içerisinde olup, daha yüksek promosyon rakamları veriyor. Bugün itibarıyla kamu bankaları 10 bin lira ve üzeri emekli aylığına üç yıl için 5 bin lira promosyon verirken, özel bankalar çeşitli koşullarla bu rakamı 15 bin liraya kadar yükseltebiliyor.