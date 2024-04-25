Bankalar yarışa girdi! Emeklilere 18 bin TL promosyon

Kampanya kapsamında, emeklilere maaşlarına göre değişen oranlarda nakit promosyon sunuluyor. 10 bin liraya kadar olan maaşlar için 6 bin 250 lira, 10 bin lira ila 15 bin lira arasında maaş alanlar için 10 bin lira, 15 bin lira ila 20 bin lira arasındakiler için 12 bin 500 lira nakit promosyon verilecek.