Bankalar yarışa girdi! Emeklilere 18 bin TL promosyon
Emeklilerin yeni banka promosyonları için başvuruları devam ediyor. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarda da promosyon ücretlerinde güncelleme yapıldı. Bazı bankalar promosyon tutarlarını 18 bin TL'ye kadar yükseltti.
En sonunda, 15 bin liraya kadar nakit promosyon fırsatları sunulmaya başlandı. Bazı bankaların emekli promosyon kampanyaları ise 30 Nisan'da sona erecek.
GARANTİ'DEN EMEKLİLERE PROMOSYON
Garanti BBVA, emekli maaşını bankalarına taşıyan müşteriler için promosyon kampanyası başlattı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlar 15 bin liraya varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
Kampanya kapsamında, emeklilere maaşlarına göre değişen oranlarda nakit promosyon sunuluyor. 10 bin liraya kadar olan maaşlar için 6 bin 250 lira, 10 bin lira ila 15 bin lira arasında maaş alanlar için 10 bin lira, 15 bin lira ila 20 bin lira arasındakiler için 12 bin 500 lira nakit promosyon verilecek.
Maaşı 20 bin lira üzeri olan emekliler ise 15 bin lira nakit promosyon alabilecek.
Promosyon fırsatlarından yararlanmak isteyen emeklilerin 30 Nisan’a kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.