Bankalar yarışa girdi: Sıfır faizle 50 bin TL kredi

Bu kampanyalar, genellikle kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılamak isteyen bireyler için cazip bir seçenek oluşturuyor. Özellikle bazı bankalar, sıfır faizle 6 aya kadar vadeli ve 50 bin liraya kadar kredi imkanı sağlıyor. İşte bankaların faizsiz kredi kampanyalarına dair güncel bilgiler ve detaylar...