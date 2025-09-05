Bankalar yarışta: 2 milyon TL’ye 32 günde en yüksek faizi kim veriyor?
Yüksek faiz oranlarıyla dikkat çeken vadeli mevduat hesapları, 2 milyon TL'lik birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Peki, 32 gün sonunda hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Son dönemde faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte vadeli mevduat hesaplarına ilgi arttı. 2 milyon TL’lik birikimini 32 gün vadeli olarak değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu günlük ve standart vadeli hesaplar kıyaslandığında dikkat çeken oranlar ortaya çıktı.
İşte bankalara göre 2.000.000 TL’lik mevduat için 32 gün sonunda sağlanan kazançlar:
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 61.873,19 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.873,19 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 65.178,82 TL
Vade Sonu Tutar: 2.065.178,82 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 60.480,47 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.480,47 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 59.253,35 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.253,35 TL
HSBC
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 62.607,81 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.607,81 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 55.952,58 TL
Vade Sonu Tutar: 2.055.952,58 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 65.095,89 TL
Vade Sonu Tutar: 2.065.095,89 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 60.213,70 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.213,70 TL
Akbank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 66.132,67 TL
Vade Sonu Tutar: 2.066.132,67 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 66.132,67 TL
Vade Sonu Tutar: 2.066.132,67 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 63.649,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.649,32 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 62.926,03 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.926,03 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 62.202,74 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.202,74 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %42,78
Aylık Getiri: 61.884,49 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.884,49 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 60.756,16 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.756,16 TL