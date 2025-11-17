Bankalarda 'altın çağı' yaşanıyor: Altın mevduatı bir yılda ikiye katlandı, işte il il artış oranları

Başkent Ankara 310 milyar 227 milyon 405 bin lira ile ikinci sırada gelirken, onu 159 milyar 485 milyon 650 bin lira ile İzmir takip etti.

Üç büyükşehri izleyen turizm kenti Antalya'da hesaplar 87 milyar 430 milyon 64 bin liraya ulaşırken, sanayi şehri Bursa 81 milyar 676 milyon 144 bin lira ile ilk beşi tamamladı.