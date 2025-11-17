Bankalarda 'altın çağı' yaşanıyor: Altın mevduatı bir yılda ikiye katlandı, işte il il artış oranları
Yatırımcının güvenli liman tercihi banka hesaplarına yansıdı; trilyonluk rakamlara ulaşan altın hesaplarında İstanbul zirveyi bırakmazken, Karadeniz'den gelen sürpriz artış oranı ekonomi gündemine oturdu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan son veriler, vatandaşın ve şirketlerin birikim tercihindeki radikal değişimi gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 364 milyar 21 milyon 689 bin lira seviyesinde seyreden altın mevduatları, aradan geçen bir yılda adeta patlama yaptı.
Dünya Gazetesi'ne göre, kaydedilen yüzde 99,1'lik rekor artışla birlikte bankalardaki altın hesaplarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 716 milyar 294 milyon 291 bin liraya tırmandı.
İSTANBUL ZİRVEYİ KİMSEYE KAPTIRMADI
İller bazında bakıldığında finansın kalbi İstanbul, 907 milyar 143 milyon 271 bin liralık devasa birikimle listenin en tepesindeki yerini korudu.
Başkent Ankara 310 milyar 227 milyon 405 bin lira ile ikinci sırada gelirken, onu 159 milyar 485 milyon 650 bin lira ile İzmir takip etti.
Üç büyükşehri izleyen turizm kenti Antalya'da hesaplar 87 milyar 430 milyon 64 bin liraya ulaşırken, sanayi şehri Bursa 81 milyar 676 milyon 144 bin lira ile ilk beşi tamamladı.
LİSTENİN SONUNDA ARDAHAN VAR
Altın birikiminin en sınırlı kaldığı iller de raporda yer aldı. Listenin son sırasında 988 milyon 719 bin lira ile Ardahan bulunuyor.
Bu şehri sırasıyla 1 milyar 213 milyon 725 bin lira ile Kilis, 1 milyar 230 milyon 815 bin lira ile Hakkari izledi.
Bayburt 1 milyar 244 milyon 316 bin lira ve Tunceli 1 milyar 499 milyon 717 bin liralık altın mevduatıyla listenin alt sıralarında yer alan diğer iller oldu.
Altın hesaplarına olan bu yoğun ilgi, toplam mevduat pastasındaki dilimi de büyüttü. Geçen yıl yüzde 8 civarında olan altının payı, bu yıl yüzde 11'e yükseldi.
Yılın ilk 9 ayındaki 24 trilyon 846 milyar 181 milyon 91 bin liralık toplam mevduatın 2 trilyon 716 milyar 294 milyon 291 bin liralık kısmı doğrudan altın hesaplarından oluştu.
Detaylara inildiğinde ise gerçek kişilerin hakimiyeti dikkat çekti. Toplam birikimin yüzde 91,3'ü bireysel müşterilere aitken, bu tutar 2 trilyon 480 milyar 681 milyon 189 bin lira olarak kayıtlara geçti. Tüzel kişilerin yani şirketlerin payı ise 235 milyar 613 milyon 102 bin lira ile yüzde 8,7 seviyesinde kaldı.
ARTIŞ HIZINDA ŞAMPİYON RİZE OLDU
Oransal artışta ise Karadeniz rüzgarları esti. Rize, yıllık bazda altın mevduatını en hızlı artıran il oldu.
Geçen yıl 6 milyar 215 milyon 304 bin lira olan birikim, yüzde 177,7'lik şaşırtıcı bir sıçramayla 17 milyar 262 milyon 647 bin liraya fırladı.
Artış hızında Rize'yi yüzde 108,1 ile Ankara, yüzde 106,2 ile İstanbul, yüzde 104 ile Antalya ve yüzde 103,4 ile Kayseri takip etti.
Yurt dışında yaşayan yerleşiklerin Türkiye'deki altın hesapları da bu yükseliş trendinden nasibini aldı. Geçen yıl 36 milyar 274 milyon 990 bin lira olan tutar, yüzde 141,2 artışla 87 milyar 496 milyon 357 bin liraya çıktı.
Bu tutarın 82 milyar 334 milyon 76 bin lirası bireysel, 5 milyar 162 milyon 281 bin lirası ise ticari hesaplarda tutuluyor. Yurt dışı yerleşiklerin toplam mevduatları içindeki altının payı da geçen yıla göre ikiye katlanarak yüzde 2,7'den yüzde 5,4'e tırmandı.