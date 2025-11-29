Bankalarda kredi yarışı: Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde en uygun faiz oranları açıklandı

Faizlerde büyük bir değişim beklenmeyen piyasada gözler TÜFE verisine çevrilmişken, bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde sunduğu güncel oranlar netleşti. İşte milyon liralık kredi hesaplamalarına kadar tüm detaylar…

Bankaların sunduğu kredi faiz oranlarında son haftalarda önemli bir değişiklik görülmezken, tüketicileri harekete geçirecek bir indirim yapılmaması kredi hacmindeki artışı sınırlı tuttu.

Türkiye Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre geçen hafta konut ve ihtiyaç kredisi hacminde yükseliş sürerken, taşıt kredisi hacmi geriledi.

Piyasada tüm dikkatler gelecek hafta açıklanacak kasım ayı TÜFE verisine yönelmiş durumda. Beklenti, enflasyon artışının %1,3 civarında gerçekleşmesi ve son ayların en düşük seviyesine inmesi yönünde.

Bu beklentilere paralel bir veri açıklanması hâlinde, TCMB’nin aralık ayında faiz indirimlerine devam edebileceği değerlendiriliyor.

KONUT KREDİSİNDE EN UYGUN FAİZ ORANLARI

Bankaların sunduğu en düşük konut kredisi faiz oranları şöyle sıralanıyor:

Ziraat Bankası: %2,69

Akbank: %2,69

Halkbank: %2,69

QNB: %2,69

Vakıf Katılım: %2,74

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ HESAPLAMASI

120 ay vadeyle kullanılan 1 milyon TL konut kredisinin, en düşük faiz oranı üzerinden hesaplanan ödeme tablosu:

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

Vade: 120 ay

Faiz Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 28.060 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.398.044 TL

TAŞIT KREDİSİNDE EN AVANTAJLI FAİZLER

Bankaların en uygun taşıt kredisi faiz oranları şöyle:

Albaraka: %3,10

Kuveyt Türk: %3,10

Türkiye Finans: %3,13

Vakıf Katılım: %3,15

Garanti BBVA: %3,15

250 BİN TL TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMASI

24 ay vadede kullanılan 250 bin TL taşıt kredisi için ödeme tablosu:

Kredi Tutarı: 250.000 TL

Vade: 24 ay

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 16.447 TL

Toplam Geri Ödeme: 394.743 TL

İHTİYAÇ KREDİSİNDE EN DÜŞÜK FAİZ ORANLARI

Bankaların sunduğu en uygun ihtiyaç kredisi faizleri şu şekilde:

TEB: %2,99

QNB: %2,99

Alternatif Bank: %2,99

ON Dijital: %3,29

Denizbank: %3,61

150 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMASI

12 ay vadeli 150 bin TL ihtiyaç kredisi için güncel ödeme bilgileri:

Kredi Tutarı: 150.000 TL

Vade: 12 ay

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 15.878 TL

Toplam Geri Ödeme: 191.401 TL

