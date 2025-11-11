Bankalarda yeni yarış: 100 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor?
100 bin TL’nizi sadece 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Bankalar faiz yarışına girdi, oranlar yüzde 48’e kadar tırmandı. Kısa vadede maaş kadar kazanç sağlayan yeni faiz oranları yatırımcıları şaşkına çevirdi. Peki hangi banka 1 ayda en yüksek getiriyi sunuyor?
Mevduat faizleri yeniden yatırımcıların radarına girdi. Kasım 2025 itibarıyla 32 gün vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yüzde 48’e kadar tırmandı.
Bazı bankalar yüksek oranlarla müşteri çekmeye çalışırken, kısa vadede elde edilen kazançlar dikkat çekici seviyelere ulaştı.
İşte banka banka 100 bin TL'nin aylık getirisi:
Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 3.157,45 TL
Vade Sonu Tutar: 103.157,45 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 2.810,64 TL
Vade Sonu Tutar: 102.810,64 TL
ING – Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 2.874,11 TL
Vade Sonu Tutar: 102.874,11 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 2.820,82 TL
Vade Sonu Tutar: 102.820,82 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 2.764,82 TL
Vade Sonu Tutar: 102.764,82 TL
ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 2.851,22 TL
Vade Sonu Tutar: 102.851,22 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 3.232,02 TL
Vade Sonu Tutar: 103.232,02 TL
Akbank – Vadeli TL Hesap
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 3.037,81 TL
Vade Sonu Tutar: 103.037,81 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 3.001,64 TL
Vade Sonu Tutar: 103.001,64 TL
Anadolubank – Renkli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 3.471,78 TL
Vade Sonu Tutar: 103.471,78 TL
VakıfBank – ARI Hesap
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 1.663,56 TL
Vade Sonu Tutar: 101.663,56 TL