Bankalarda yeni yarış: 100 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor?

100 bin TL’nizi sadece 32 günlüğüne bankaya yatırırsanız ne olur? Bankalar faiz yarışına girdi, oranlar yüzde 48’e kadar tırmandı. Kısa vadede maaş kadar kazanç sağlayan yeni faiz oranları yatırımcıları şaşkına çevirdi. Peki hangi banka 1 ayda en yüksek getiriyi sunuyor?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Bankalarda yeni yarış: 100 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 1

Mevduat faizleri yeniden yatırımcıların radarına girdi. Kasım 2025 itibarıyla 32 gün vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları yüzde 48’e kadar tırmandı. 

1 14
Bankalarda yeni yarış: 100 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 2

Bazı bankalar yüksek oranlarla müşteri çekmeye çalışırken, kısa vadede elde edilen kazançlar dikkat çekici seviyelere ulaştı.

2 14
Bankalarda yeni yarış: 100 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 3

İşte banka banka 100 bin TL'nin aylık getirisi:

3 14
Bankalarda yeni yarış: 100 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 4

Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 3.157,45 TL
Vade Sonu Tutar: 103.157,45 TL

4 14
Bankalarda yeni yarış: 100 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 5

TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 2.810,64 TL
Vade Sonu Tutar: 102.810,64 TL

5 14
Bankalarda yeni yarış: 100 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 6

ING – Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 2.874,11 TL
Vade Sonu Tutar: 102.874,11 TL

6 14
Bankalarda yeni yarış: 100 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 7

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 2.820,82 TL
Vade Sonu Tutar: 102.820,82 TL

7 14
Bankalarda yeni yarış: 100 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 8

Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 2.764,82 TL
Vade Sonu Tutar: 102.764,82 TL

8 14
Bankalarda yeni yarış: 100 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 9

ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 2.851,22 TL
Vade Sonu Tutar: 102.851,22 TL

9 14
Bankalarda yeni yarış: 100 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 10

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 3.232,02 TL
Vade Sonu Tutar: 103.232,02 TL

10 14
Bankalarda yeni yarış: 100 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 11

Akbank – Vadeli TL Hesap
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 3.037,81 TL
Vade Sonu Tutar: 103.037,81 TL

11 14
Bankalarda yeni yarış: 100 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 12

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 3.001,64 TL
Vade Sonu Tutar: 103.001,64 TL

12 14
Bankalarda yeni yarış: 100 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 13

Anadolubank – Renkli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 3.471,78 TL
Vade Sonu Tutar: 103.471,78 TL

13 14
Bankalarda yeni yarış: 100 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 14

VakıfBank – ARI Hesap
Faiz Oranı: %23
Aylık Getiri: 1.663,56 TL
Vade Sonu Tutar: 101.663,56 TL

14 14
mevduat faiz