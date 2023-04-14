Bankalardan 3 ay ertelemeli bayram kredisi
Ramazan bayramına az bir süre kala bankalar harekete geçti. Bayrama özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredilerini duyurmaya başlayan bankalar avantajlı faiz oranları da sunuyor.
Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte bankalar, bayrama özel kredi kampanyalarını duyuruyor. Mart ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ihtiyaç kredilerinde üst limiti 70.000 TL olarak belirlemişti. Bu anlamda kampanyalar da 50 bin ila 70 bin TL arasına sıkıştı. Tatil masraflarını karşılamak isteyen, Ramazan Bayramı için hazırlık yapanlar ve acil nakit ihtiyacı olanlar tüketici de bankalara başvuruyor. Bankadan bankaya faiz oranları değişiklik gösterirken, krediler de 3 ay ertelemeli olarak veriliyor.
GARANTİ BANKASI’NDAN 50 BİN TL’YE KADAR 36 AY VADE
Garanti BBVA, Ramazan Bayramı’na özel bir kampanya düzenleyerek Bayram kredisi fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında, 36 ay vade seçeneği ve düşük faiz oranı ile 50 bin TL’ye kadar bayram kredisi tahmini. Kredi tutarlarına ve vadelerine göre düşük faiz oranları ile sunulan kredi fırsatı sayesinde vatandaşlar ihtiyaçları doğrultusunda nakit desteği alabiliyor.
İş Bankası’ndan 70 bin TL’ye kadar kredi
İş Bankası kredi 3.000 TL’den 70.000 TL’ye kadar kredi verileceğini duyurdu. Banka kredi başvurusunu 24 saat boyunca mobil bankacılık üzerinden yapma imkanı veriyor. Başvurusunu banka üzerinden gerçekleştirenler de 100.000 TL kredi alma şansı yakalıyor. 70.000 TL kredi fırsatından yararlanmak isteyenler, yüzde 1.95 faiz oranı ve 36 aya varan vade fırsatı ile ödeme takvimi oluşturabiliyor. Bu durumda 3.000 TL kredi çeken vatandaşlar ayda 126.13 TL ve 70.000 TL kredi çeken vatandaşlar ise; aylık 2.942 TL taksit ödeyecek.
AKBANK’TAN 3 AY ERTELEMELİ BAYRAM KREDİSİ
Akbank, bayram kredisi için size çeşitli seçenekler sunulduğunu duyurdu. Belgesiz ve imzasız Direkt Kredi kullanmak isteyenler mobil veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabiliyor. Bayram kredisi kampanyası koşulları kredi tutarı, vade süresi, müşteri skoru gibi nedenlerden dolayı müşteriye özel değişebildiğini duyuran banka müşterilerine 3 ay erteleme imkanı da sunuyor.