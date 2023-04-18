Bankalar bayram kredisi için yarışa girdi

Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte bankalar, bayrama özel kredi kampanyalarını duyuruyor. Mart ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ihtiyaç kredilerinde üst limiti 70.000 TL olarak belirlemişti. Bu anlamda kampanyalar da 50 bin ila 70 bin TL arasına sıkıştı. Tatil masraflarını karşılamak isteyen, Ramazan Bayramı için hazırlık yapanlar ve acil nakit ihtiyacı olanlar tüketici de bankalara başvuruyor. Bankadan bankaya faiz oranları değişiklik gösterirken, krediler de 3 ay ertelemeli olarak veriliyor.