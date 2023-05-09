Bankalardan düşük faizli kredi
Bankalardan yapılan açıklamayla düşük faizli 25 bin lira ihtiyaç kredisi kampanyasının başladığına yer verildi. Ayrıca 12 ay vade ile çekilecek kredi için uygun faiz kampanyasının başladığı da bildirildi. İşte bankaların o faiz oranları.
Bankalardan ihtiyaç kredisi müjdesi. 25 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu başladı. Bankalardan yapılan açıklamayla düşük faizli 25 bin lira ihtiyaç kredisi kampanyasının başladığına yer verildi. 12 ay vade ile çekilecek kredi için uygun faiz kampanyasının başladığına yer verilirken geri ödemeler sonucu ödenecek düşük faiz oranı dikkatleri çekiyor.
Politika faizinin yüzde 19'lardan 8.5 seviyesine kadar çekilmesi ile birlikte bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da bir miktar geri çekilme yaşandı.
Son olarak bankalar, seçim öncesi kredi musluklarını daha önceden sıkmış olsalar da bir miktar açıldı ve uygun faizlerle ihtiyaç kredileri verilmeye devam ediliyor. Peki 25 bin lira çekecek bir kişi, 12 ayın sonunda bankaya ne kadar ödeme yapacak? İşte kredinin hesaplaması.
İŞTE EN UYGUN FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR:
25 bin lira 12 ay vade ile çekildiğinde bankalara göre yapılacak geri ödemelerin detayları şu şekilde:
Enpara'dan çekilecek kredide faiz oranı 1.42 seviyesinde. Ayda 2 bin 331 TL geri ödeme yapılacak ve toplamda 27 bin 977 TL'lik geri ödeme yapılmış olacak.