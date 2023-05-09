Bankalardan düşük faizli kredi

Son olarak bankalar, seçim öncesi kredi musluklarını daha önceden sıkmış olsalar da bir miktar açıldı ve uygun faizlerle ihtiyaç kredileri verilmeye devam ediliyor. Peki 25 bin lira çekecek bir kişi, 12 ayın sonunda bankaya ne kadar ödeme yapacak? İşte kredinin hesaplaması.