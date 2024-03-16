Bankalardan faizsiz kredi müjdesi!
Bankaların yaptığı tüm düzenlemeleri vatandaşlar yakından takip ediyor. Bankalar faizsiz kredi mi veriyor?
Merkez Bankası’nın attığı adımlar neticesinde tüketici ve ticari kredi faiz oranları yükselirken, kredi kartlarında nakit çekimi taksit sayısının 12’den 3’e düşürüldüğü açıklanmıştı.
Bankalarda faiz oranları yükselse de düşük tutarlarda sıfır faizli kredi imkanı devam ediyor. 5 banka yeni müşterilerine özel faizsiz kredi kampanyası veriyor.
Peki bankalarda faizsiz kredi tutarı ve vade ne kadar? Vatandaşlar banka seçimi yaparken nelere dikkat etmeli? Özellikle kredi kartları ve kredi faizlerine yönelik düzenlemelerin gelmesinin ardından şu anda uygun koşulla borçlanmak için son fırsat mı?
Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr’ye anlattı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı: