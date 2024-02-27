Bankalardan promosyon almak isteyen emekliler dikkat! İşte bankaları promosyon tutarları

"DAHA YÜKSEK PROMOSYON İÇİN BANKA DEĞİŞTİRMELİLER"

- Bayram sözlerine şunları ekledi:

- Emekliler sözleşmede bitmeden önce daha yüksek promosyon almak için banka değiştirebilirler. E-Devlet'e girip kendi ödeme aldıkları bankayı değiştirebilirler. Daha önce almış olduğu ödemeleri geri iade etmek zorundalar. Daha sonra yeni bankaya geçebilirler.



- Kredi ve kredi kartı borcu olanlar promosyon için banka değiştirebilirler, burada bir engel yok. Kredi alırken emekli maaşını ‘buradan almak’ şartıyla bir anlaşma yapıldıysa bu nedenle banka ile görüşmek gerekiyor. Herhangi bir şekilde kredi ve kredi kartı borcu olanlar banka değiştiremez diye bir şart yok.”