Bankalardan promosyon almak isteyen emekliler dikkat! İşte bankaları promosyon tutarları
Yeni dönem emekli aylıklarının belirlenmesinin ardından ocak ayıyla birlikte bankalar, promosyon tutarlarını güncellemeye başladı. Daha yüksek promosyon almak isteyen emekliler için başvurular 29 Şubat tarihine kadar kabul edilecek.
Yeni dönem emekli aylıklarının belirlenmesinin ardından ocak ayıyla birlikte bankalar, promosyon tutarlarını güncellemeye başladı. Yeni bir banka seçmek isteyen veya halihazırda bir bankayla anlaşması olan ancak daha yüksek bir promosyon ödemesine ihtiyaç duyan emekliler için son başvuru tarihi 29 Şubat. Bazı bankalar, yüksek promosyon ödemeleri için başvuruları 29 Şubat tarihine kadar kabul ediyor.
Ekonomist Muhammet Bayram bankaları değerlendirerek emekliler için banka değiştirip değiştiremediğine ilişkin merak edilenleri açıkladı.
Bayram açıklamalarında şunları kaydetti:
- Banka promosyonları maaşlar üzerinden verilen bir nema diyebiliriz. Banka üzerinden alınan maaşlar bankalara kurumlar tarafından daha önce yatırılıyor. Örnek vermek gerekirse Emekli Sandığı’ndan maaş alacak kişilere maaşlar 2-3 gün öncesinden yatırılıyor. 2-3 gün bankada nemalandığı için bankalar gelir elde ediyor. Bunu da kendi müşterilerine bir kısmını geri veriyor diyebiliriz.
"DAHA YÜKSEK PROMOSYON İÇİN BANKA DEĞİŞTİRMELİLER"
- Bayram sözlerine şunları ekledi:
- Emekliler sözleşmede bitmeden önce daha yüksek promosyon almak için banka değiştirebilirler. E-Devlet'e girip kendi ödeme aldıkları bankayı değiştirebilirler. Daha önce almış olduğu ödemeleri geri iade etmek zorundalar. Daha sonra yeni bankaya geçebilirler.
- Kredi ve kredi kartı borcu olanlar promosyon için banka değiştirebilirler, burada bir engel yok. Kredi alırken emekli maaşını ‘buradan almak’ şartıyla bir anlaşma yapıldıysa bu nedenle banka ile görüşmek gerekiyor. Herhangi bir şekilde kredi ve kredi kartı borcu olanlar banka değiştiremez diye bir şart yok.”