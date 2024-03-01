Bankalardan rekor faiz getirisi! Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
1 milyon lirası olanlar için sevindirici bir haber geldi: Mevduat faizleri rekor seviyelere ulaştı. Bankalar, 1 milyon lirası olan yatırımcılara ne kadar faiz sunuyor? İşte, 1 milyon lirası olanlar için bankalardan elde edilebilecek rekor faiz oranları...
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Mevduat faizleri rekor seviyelere yükseldi ve bankaların tüketicilere sunduğu faiz oranları yatırımcıların dikkatini çekti. Özellikle 1 milyon lirası olan yatırımcılar bu durumdan etkilendi. Bu miktarı elinde bulunduran bir yatırımcı, parasını faize yatırdığında bankalardan rekor faiz getirisi elde ediyor. Peki, bankaların sunduğu faiz oranları ne durumda? İşte, 1 milyon liranın faiz tutarları...
BANKALAR 1 MİLYON TL'YE NE KADAR FAİZ VERİYOR?
AKBANK
Faiz oranı: Yüzde 49
Vade Sonu Tutar: 1.117.331,51 TL
Net Kazanç: 117.331,51 TL
ODEA
Faiz oranı: Yüzde 49
Vade Sonu Tutar: 1.117.331,51 TL
Net Kazanç: 117.331,51 TL
DENİZBANK
Faiz oranı: Yüzde 46
Vade Sonu Tutar: 1.110.147,95 TL
Net Kazanç: 110.147,95 TL