Bankalardan rekor faiz getirisi! Hangi banka ne kadar faiz veriyor?

1 milyon lirası olanlar için sevindirici bir haber geldi: Mevduat faizleri rekor seviyelere ulaştı. Bankalar, 1 milyon lirası olan yatırımcılara ne kadar faiz sunuyor? İşte, 1 milyon lirası olanlar için bankalardan elde edilebilecek rekor faiz oranları...

# faiz # güncel faiz oranları
Son Güncelleme:
Bankalardan rekor faiz getirisi! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 1

Mevduat faizleri rekor seviyelere yükseldi ve bankaların tüketicilere sunduğu faiz oranları yatırımcıların dikkatini çekti. Özellikle 1 milyon lirası olan yatırımcılar bu durumdan etkilendi. Bu miktarı elinde bulunduran bir yatırımcı, parasını faize yatırdığında bankalardan rekor faiz getirisi elde ediyor. Peki, bankaların sunduğu faiz oranları ne durumda? İşte, 1 milyon liranın faiz tutarları...

1 7
Bankalardan rekor faiz getirisi! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 2

BANKALAR 1 MİLYON TL'YE NE KADAR FAİZ VERİYOR?

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 49


Vade Sonu Tutar: 1.117.331,51 TL

Net Kazanç: 117.331,51 TL

2 7
Bankalardan rekor faiz getirisi! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 3

ODEA

Faiz oranı: Yüzde 49

Vade Sonu Tutar: 1.117.331,51 TL

Net Kazanç: 117.331,51 TL

3 7
Bankalardan rekor faiz getirisi! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? - Resim: 4

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 46

Vade Sonu Tutar: 1.110.147,95 TL

Net Kazanç: 110.147,95 TL

4 7