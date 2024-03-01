Bankalardan rekor faiz getirisi! Hangi banka ne kadar faiz veriyor?

Mevduat faizleri rekor seviyelere yükseldi ve bankaların tüketicilere sunduğu faiz oranları yatırımcıların dikkatini çekti. Özellikle 1 milyon lirası olan yatırımcılar bu durumdan etkilendi. Bu miktarı elinde bulunduran bir yatırımcı, parasını faize yatırdığında bankalardan rekor faiz getirisi elde ediyor. Peki, bankaların sunduğu faiz oranları ne durumda? İşte, 1 milyon liranın faiz tutarları...