Bankalardan rekor faiz getirisi! İşte 200 bin TL'nin üç aylık getirisi

TL'NİN CAZİBESİ İÇİN YENİ ADIMLAR ATILIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL'ye geçiş oranına göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 60'ı, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlendi. Uzmanlar önümüzdeki günlerde mevduat faizlerinde daha da artış olacağını belirtti.