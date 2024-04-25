Bankalardan rekor faiz getirisi! İşte 200 bin TL'nin üç aylık getirisi
Merkez Bankası'nın faiz kararını sabit tutmasının ardından vatandaşlar mevduat faiz oranlarını incelemeye başladı. Peki bankalar arası faiz oranları değişirken, 200 bin TL için aylık ve üç aylık getiriler ne durumda?
Uzun süredir dolar kurunun sabit kalmasından dolayı doları elinde bulunduranlar mevduat faiz oranlarını araştırmaya başladı. Bankalardaki faiz oranları yaklaşık 2 aydır yüksek seviyelerde devam ediyor. Dolardan beklenen getiriyi elde edemeyen vatandaşlar Türk Lirası'na dönüş yapmaya başladı. Peki 200 bin TL'nin 32 günlük ve 3 aylık getirisi ne kadar?
TL'NİN CAZİBESİ İÇİN YENİ ADIMLAR ATILIYOR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL'ye geçiş oranına göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 60'ı, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlendi. Uzmanlar önümüzdeki günlerde mevduat faizlerinde daha da artış olacağını belirtti.
MEVDUAT FAİZİ HESAPLAMA
Faiz oranları banka banka değişiklik gösterirken şubeye gittiğinizde daha yüksek faiz oranları alabilirsiniz. 32 günlük oranlara göre bankalar 3 aylık mevduat faiz oranlarını daha fazla veriyor. İşte 200 bin TL'nin aylık ve 3 aylık banka banka getirisi;
Garanti BBVA
Faiz oranı: Yüzde 51
Aylık getirisi: 8.472,13 TL
3 aylık yüzde 53 faiz oranı ile 25.312,57 TL getiri elde edebilirsiniz.