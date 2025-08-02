Bankaların 2 milyon TL için 32 günlük faiz getirisi açıklandı! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 43’e çekmesinin ardından bankalar da mevduat faizlerini aşağı yönlü güncelledi. 2 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi banka banka açıklandı. İşte 2 Ağustos 2025 itibarıyla güncel liste…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Bankaların 2 milyon TL için 32 günlük faiz getirisi açıklandı! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 1

AKBANK

Faiz oranı: %45
Vade sonu tutar: 2.065.096 TL
Net kazanç: 65.096 TL

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Bankaların 2 milyon TL için 32 günlük faiz getirisi açıklandı! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 2

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: %44,5
Vade sonu tutar: 2.064.373 TL
Net kazanç: 64.373 TL

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Bankaların 2 milyon TL için 32 günlük faiz getirisi açıklandı! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 3

TEB

Faiz oranı: %47
Vade sonu tutar: 2.067.989 TL
Net kazanç: 67.989 TL

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Bankaların 2 milyon TL için 32 günlük faiz getirisi açıklandı! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 4

QNB BANK

Faiz oranı: %47
Vade sonu tutar: 2.067.989 TL
Net kazanç: 67.989 TL

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Bankaların 2 milyon TL için 32 günlük faiz getirisi açıklandı! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 5

ING

Faiz oranı: %49
Vade sonu tutar: 2.070.882 TL
Net kazanç: 70.882 TL

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Bankaların 2 milyon TL için 32 günlük faiz getirisi açıklandı! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 6

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz oranı: %39,5
Vade sonu tutar: 2.057.140 TL
Net kazanç: 57.140 TL

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Bankaların 2 milyon TL için 32 günlük faiz getirisi açıklandı! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 7

CEBTETEB

Faiz oranı: %47
Vade sonu tutar: 2.067.989 TL
Net kazanç: 67.989 TL

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Bankaların 2 milyon TL için 32 günlük faiz getirisi açıklandı! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 8

HSBC

Faiz oranı: %46
Vade sonu tutar: 2.066.542 TL
Net kazanç: 66.542 TL

Kaynak: Haber Global

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