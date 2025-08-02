Bankaların 2 milyon TL için 32 günlük faiz getirisi açıklandı! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 43’e çekmesinin ardından bankalar da mevduat faizlerini aşağı yönlü güncelledi. 2 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi banka banka açıklandı. İşte 2 Ağustos 2025 itibarıyla güncel liste…
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AKBANK
Faiz oranı: %45
Vade sonu tutar: 2.065.096 TL
Net kazanç: 65.096 TL
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: %44,5
Vade sonu tutar: 2.064.373 TL
Net kazanç: 64.373 TL
TEB
Faiz oranı: %47
Vade sonu tutar: 2.067.989 TL
Net kazanç: 67.989 TL
QNB BANK
Faiz oranı: %47
Vade sonu tutar: 2.067.989 TL
Net kazanç: 67.989 TL
ING
Faiz oranı: %49
Vade sonu tutar: 2.070.882 TL
Net kazanç: 70.882 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz oranı: %39,5
Vade sonu tutar: 2.057.140 TL
Net kazanç: 57.140 TL
CEBTETEB
Faiz oranı: %47
Vade sonu tutar: 2.067.989 TL
Net kazanç: 67.989 TL
HSBC
Faiz oranı: %46
Vade sonu tutar: 2.066.542 TL
Net kazanç: 66.542 TL
Kaynak: Haber Global