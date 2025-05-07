Bankaların faiz oranları arttı: 500 bin TL kredi çekenler ne kadar ödeme yapacak?

3 Mayıs itibarıyla bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi faiz oranlarında önemli farklılıklar bulunuyor. TCMB'nin faiz artırımı sonrasında, 12 ay vadeli 500 bin TL'lik kredi için en düşük faiz oranı yüzde 3,99 olarak belirlendi. Bu oran, kredi başvurusunda bulunan vatandaşların ödeme planlarını ve seçeneklerini etkiliyor.