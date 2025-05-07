Bankaların faiz oranları arttı: 500 bin TL kredi çekenler ne kadar ödeme yapacak?
Kredi çekmeyi planlayan vatandaşlar, bankaların faiz oranlarını merak etmeye devam ediyor. 3 Mayıs itibarıyla, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında büyük bir artış gözlemlendi. Peki, 500 bin TL tutarındaki bir kredinin geri ödeme tutarı ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan son faiz artırımı, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını doğrudan etkiledi. 2 Mayıs'ta açıklanan politika faizi artışı sonrasında, kredi faiz oranları yeniden yükseldi.
Özellikle 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde maliyetlerde belirgin bir artış yaşandı.
500 bin TL'lik kredi için faiz oranları nasıl değişti?
3 Mayıs itibarıyla bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi faiz oranlarında önemli farklılıklar bulunuyor. TCMB'nin faiz artırımı sonrasında, 12 ay vadeli 500 bin TL'lik kredi için en düşük faiz oranı yüzde 3,99 olarak belirlendi. Bu oran, kredi başvurusunda bulunan vatandaşların ödeme planlarını ve seçeneklerini etkiliyor.
İşte, bankaların sunduğu 12 ay vadeli 500 bin TL ihtiyaç kredisi için faiz oranları, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları:
Akbank:
Faiz Oranı: %4,93
Toplam Ödeme: 734.671 TL
Aylık Taksit: 60.983 TL
Enpara:
Faiz Oranı: %4,59
Toplam Ödeme: 714.368 TL
Aylık Taksit: 59.531 TL
DenizBank:
Faiz Oranı: %3,99
Toplam Ödeme: 686.986 TL
Aylık Taksit: 57.009 TL
YapıKredi:
Faiz Oranı: %4,69
Toplam Ödeme: 722.348 TL
Aylık Taksit: 59.956 TL
Türkiye İş Bankası:
Faiz Oranı: %4,60
Toplam Ödeme: 717.753 TL
Aylık Taksit: 59.573 TL