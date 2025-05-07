Bankaların faiz oranları arttı: 500 bin TL kredi çekenler ne kadar ödeme yapacak?

Kredi çekmeyi planlayan vatandaşlar, bankaların faiz oranlarını merak etmeye devam ediyor. 3 Mayıs itibarıyla, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında büyük bir artış gözlemlendi. Peki, 500 bin TL tutarındaki bir kredinin geri ödeme tutarı ne kadar oldu?

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Bankaların faiz oranları arttı: 500 bin TL kredi çekenler ne kadar ödeme yapacak? - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan son faiz artırımı, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını doğrudan etkiledi. 2 Mayıs'ta açıklanan politika faizi artışı sonrasında, kredi faiz oranları yeniden yükseldi. 

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Bankaların faiz oranları arttı: 500 bin TL kredi çekenler ne kadar ödeme yapacak? - Resim: 2

Özellikle 12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde maliyetlerde belirgin bir artış yaşandı.

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Bankaların faiz oranları arttı: 500 bin TL kredi çekenler ne kadar ödeme yapacak? - Resim: 3

500 bin TL'lik kredi için faiz oranları nasıl değişti?

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Bankaların faiz oranları arttı: 500 bin TL kredi çekenler ne kadar ödeme yapacak? - Resim: 4

3 Mayıs itibarıyla bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi faiz oranlarında önemli farklılıklar bulunuyor. TCMB'nin faiz artırımı sonrasında, 12 ay vadeli 500 bin TL'lik kredi için en düşük faiz oranı yüzde 3,99 olarak belirlendi. Bu oran, kredi başvurusunda bulunan vatandaşların ödeme planlarını ve seçeneklerini etkiliyor.

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Bankaların faiz oranları arttı: 500 bin TL kredi çekenler ne kadar ödeme yapacak? - Resim: 5

İşte, bankaların sunduğu 12 ay vadeli 500 bin TL ihtiyaç kredisi için faiz oranları, aylık taksitler ve toplam geri ödeme tutarları:

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Bankaların faiz oranları arttı: 500 bin TL kredi çekenler ne kadar ödeme yapacak? - Resim: 6

Akbank:
Faiz Oranı: %4,93
Toplam Ödeme: 734.671 TL
Aylık Taksit: 60.983 TL




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Bankaların faiz oranları arttı: 500 bin TL kredi çekenler ne kadar ödeme yapacak? - Resim: 7

Enpara:
Faiz Oranı: %4,59
Toplam Ödeme: 714.368 TL
Aylık Taksit: 59.531 TL

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Bankaların faiz oranları arttı: 500 bin TL kredi çekenler ne kadar ödeme yapacak? - Resim: 8

DenizBank:
Faiz Oranı: %3,99
Toplam Ödeme: 686.986 TL
Aylık Taksit: 57.009 TL

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Bankaların faiz oranları arttı: 500 bin TL kredi çekenler ne kadar ödeme yapacak? - Resim: 9

YapıKredi:
Faiz Oranı: %4,69
Toplam Ödeme: 722.348 TL
Aylık Taksit: 59.956 TL

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Bankaların faiz oranları arttı: 500 bin TL kredi çekenler ne kadar ödeme yapacak? - Resim: 10

Türkiye İş Bankası:
Faiz Oranı: %4,60
Toplam Ödeme: 717.753 TL
Aylık Taksit: 59.573 TL

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Bankaların faiz oranları arttı: 500 bin TL kredi çekenler ne kadar ödeme yapacak? - Resim: 11
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