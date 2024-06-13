Bankaların faiz oranları güncellendi! 100 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar?
İhtiyaç kredisi faiz oranları, aylık yüzde 5,5 seviyesinden yüzde 4,14'e düştü. Kurban Bayramı tatili öncesinde ihtiyaç kredisi faiz oranlarının son durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 100 bin TL ihtiyaç kredisi alan bir tüketici ne kadar faiz ödeyecek?
İhtiyaç kredisi faiz oranları, aylık yüzde 5,5 seviyesinden yüzde 4,14'e düştü. Kurban Bayramı tatili öncesinde ihtiyaç kredisi faiz oranlarının son durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 100 bin TL ihtiyaç kredisi alan bir tüketici ne kadar faiz ödeyecek?
12 ay vadeli 100 bin TL için uygulanacak faiz oranı, aylık taksit miktarı ve toplam geri ödeme tutarı nedir? İşte bankaların güncel faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son haftalık para ve banka istatistiklerinde tüketici kredi faizlerindeki değişimi açıkladı. 31 Mayıs ile biten haftada, önceki hafta yüzde 76,9 olan ihtiyaç kredisi faizi yüzde 75,9'a geriledi.
Kurban Bayramı tatili öncesinde de ihtiyaç kredi faizlerinde düşüş gözlendi. Kamu ve yerli özel mevduat bankalarının öncülük ettiği bu indirimle, ihtiyaç kredisi faizi aylık yüzde 5,5'ten yüzde 4,14'e kadar düştü. Peki, 100 bin TL ihtiyaç kredisi çeken bir tüketici ne kadar faiz ödeyecek? 12 ay vadeli 100 bin TL'nin faiz oranı, aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme miktarı nedir?