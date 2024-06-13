Bankaların faiz oranları güncellendi! 100 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar?

Kurban Bayramı tatili öncesinde de ihtiyaç kredi faizlerinde düşüş gözlendi. Kamu ve yerli özel mevduat bankalarının öncülük ettiği bu indirimle, ihtiyaç kredisi faizi aylık yüzde 5,5'ten yüzde 4,14'e kadar düştü. Peki, 100 bin TL ihtiyaç kredisi çeken bir tüketici ne kadar faiz ödeyecek? 12 ay vadeli 100 bin TL'nin faiz oranı, aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme miktarı nedir?