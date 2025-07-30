Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlar

STOPAJLAR ARTIRILDI



6 aya kadar vadeye yüzde 17,5 stopaj



Karara göre 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 17,5 oldu. 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise bu oran yüzde 12’den yüzde 15’e yükseltildi.