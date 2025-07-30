Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlar
Merkez Bankası faiz indiriminden sonra bankalar mevduat faiz oranlarını düşürmeye başladı. İşte 32 günlük vadede en yüksek faiz veren bankalar listesi:
MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRDİ
Para politikasında yeni adım
Merkez Bankası politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e düşürdü. Bu karar sonrası bankalar da mevduat ve kredi faiz oranlarında güncellemeye gitti.
FAİZ ORANLARI GERİLEDİ
Faizlerde düşüş başladı
Faiz indirimi öncesinde yüzde 48-50 seviyesinde olan yıllık mevduat oranları, birçok bankada yüzde 38 ile 46 arasına çekildi. Faizlerdeki bu gerileme yatırım tercihlerini etkileyebilir.
MEVDUATA İLGİ AZALABİLİR
Faiz indirimi etkisi sürecek mi?
Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda da faiz indirimi yapacağı beklentisi, mevduat ürünlerine olan ilgiyi azaltabilir. Uzmanlara göre yatırımcı alternatif arayışına yönelebilir.
STOPAJ ORANLARINA DÜZENLEME YOLDA
Vergi kesintilerinde artış gündemde
Stopaj oranlarına ilişkin yeni kararın 1 Ağustos 2025’te açıklanması bekleniyor. Kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları için stopaj yüzde 15’ten yüzde 17,5’e çıkarılmıştı.
STOPAJLAR ARTIRILDI
6 aya kadar vadeye yüzde 17,5 stopaj
Karara göre 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 17,5 oldu. 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise bu oran yüzde 12’den yüzde 15’e yükseltildi.
9 Temmuz 2025 itibarıyla alınan yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen kazançlara uygulanan stopaj kesintisi de yüzde 15’ten yüzde 17,5’e çıkarıldı.
BANKA BANKA MEVDUAT FAİZLERİ
32 günlük vade için son oranlar
Bankaların 32 günlük TL mevduatlara uyguladığı faiz oranları farklılık gösteriyor. İşte en güncel oranlar:
Denizbank: %46
Akbank: %45
Alternatifbank: %45
QNB Finansbank: %44,5
ING Bank: %43,5
Odeabank: %43
Yapı Kredi: %40
Ziraat Bankası: %39
Halkbank: %37
Enpara: %37,5
Vakıfbank: %37
Türkiye İş Bankası: %36
Garanti BBVA: %25