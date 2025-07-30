Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlar

Merkez Bankası faiz indiriminden sonra bankalar mevduat faiz oranlarını düşürmeye başladı. İşte 32 günlük vadede en yüksek faiz veren bankalar listesi:

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlar - Resim: 1

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRDİ

Para politikasında yeni adım

Merkez Bankası politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e düşürdü. Bu karar sonrası bankalar da mevduat ve kredi faiz oranlarında güncellemeye gitti.

1 20
Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlar - Resim: 2

FAİZ ORANLARI GERİLEDİ

Faizlerde düşüş başladı

Faiz indirimi öncesinde yüzde 48-50 seviyesinde olan yıllık mevduat oranları, birçok bankada yüzde 38 ile 46 arasına çekildi. Faizlerdeki bu gerileme yatırım tercihlerini etkileyebilir.

2 20
Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlar - Resim: 3

MEVDUATA İLGİ AZALABİLİR

Faiz indirimi etkisi sürecek mi?

Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda da faiz indirimi yapacağı beklentisi, mevduat ürünlerine olan ilgiyi azaltabilir. Uzmanlara göre yatırımcı alternatif arayışına yönelebilir.

3 20
Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlar - Resim: 4

STOPAJ ORANLARINA DÜZENLEME YOLDA

Vergi kesintilerinde artış gündemde

Stopaj oranlarına ilişkin yeni kararın 1 Ağustos 2025’te açıklanması bekleniyor. Kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları için stopaj yüzde 15’ten yüzde 17,5’e çıkarılmıştı.

4 20
Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlar - Resim: 5

STOPAJLAR ARTIRILDI

6 aya kadar vadeye yüzde 17,5 stopaj

Karara göre 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 17,5 oldu. 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise bu oran yüzde 12’den yüzde 15’e yükseltildi.

5 20
Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlar - Resim: 6

9 Temmuz 2025 itibarıyla alınan yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen kazançlara uygulanan stopaj kesintisi de yüzde 15’ten yüzde 17,5’e çıkarıldı.

6 20
Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlar - Resim: 7

BANKA BANKA MEVDUAT FAİZLERİ

32 günlük vade için son oranlar

Bankaların 32 günlük TL mevduatlara uyguladığı faiz oranları farklılık gösteriyor. İşte en güncel oranlar:

7 20
Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlar - Resim: 8

Denizbank: %46

8 20
Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlar - Resim: 9

Akbank: %45

9 20
Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlar - Resim: 10

Alternatifbank: %45

10 20
Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlar - Resim: 11

QNB Finansbank: %44,5

11 20
Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlar - Resim: 12

ING Bank: %43,5

12 20
Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlar - Resim: 13

Odeabank: %43

13 20
Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlar - Resim: 14

Yapı Kredi: %40

14 20
Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlar - Resim: 15

Ziraat Bankası: %39

15 20
Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlar - Resim: 16

Halkbank: %37

16 20
Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlar - Resim: 17

Enpara: %37,5

17 20
Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlar - Resim: 18

Vakıfbank: %37

18 20
Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlar - Resim: 19

Türkiye İş Bankası: %36

19 20
Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlar - Resim: 20

Garanti BBVA: %25

20 20
mevduat faiz Mevduat ve Kredi Faiz Oranlar mevduat faizi banka faizleri yatırım