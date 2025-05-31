Bankaların güncel faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı

Sonuç olarak, 500 bin TL’lik birikimini 32 günlük vadeli mevduat hesabında değerlendiren bir yatırımcı, tercih edeceği bankaya göre yaklaşık 17.500 TL ile 19.400 TL arasında bir net kazanç elde edebilir. Bu da aylık bazda ciddi bir ek gelir anlamına geliyor.

NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.