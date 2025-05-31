Bankaların güncel faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi dudak uçuklattı
2025 yılı itibarıyla yüksek enflasyon ve sıkı para politikaları nedeniyle vadeli mevduat faiz oranları rekor seviyelere ulaştı. 500 bin TL’lik birikimini vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar, %47 ile %53 arasında değişen faiz oranları sunuyor.
Bu oranlar, yatırımcılara yalnızca 32 gün içinde ciddi bir kazanç imkânı sağlıyor.
Öne çıkan seçeneklerden biri CEPTETEB Marifetli Hesap. Bu hesap türü %52 faiz oranı sunuyor ve 500 bin TL’lik bir mevduat için yaklaşık 19 bin 375 TL net getiri sağlıyor.
Aynı oranla hizmet veren bir diğer banka ise Fibabanka. Onun da Kiraz Hesap isimli ürünü, 32 günlük vadede benzer kazanç vadediyor.
Odea Bank’ın Günlük Kazandıran Hesap ürünü de %52 faiz oranıyla öne çıkıyor ve diğer iki bankayla benzer şekilde yaklaşık 19 bin 375 TL net kazanç sağlıyor.
Akbank’ın Serbest Hesap Plus ürünü ise %50 faiz oranı sunuyor. Bu hesap türüyle 500 bin TL’lik yatırımınızdan 18 bin 630 TL’ye kadar kazanç elde edebilirsiniz.
Yatırımcının dikkatine
Uzmanlar, yatırım kararı öncesinde şu üç kritik noktaya dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor:
Stopaj kesintisi: Vadeli mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirinden %15 oranında vergi kesintisi uygulanıyor. Getiri hesabı bu vergi düşüldükten sonra yapılmalı.
Faiz oranları güncellenebilir: Bankaların sunduğu oranlar günlük ya da haftalık olarak değişebilir. Mevduat yatırmadan önce güncel oranlar mutlaka kontrol edilmeli.
Dijital bankaların avantajı: Dijital bankalar genellikle şube masrafı olmadığı için daha yüksek faiz oranları sunabiliyor. Bu nedenle dijital hesap seçenekleri dikkatle incelenmeli.
Sonuç olarak, 500 bin TL’lik birikimini 32 günlük vadeli mevduat hesabında değerlendiren bir yatırımcı, tercih edeceği bankaya göre yaklaşık 17.500 TL ile 19.400 TL arasında bir net kazanç elde edebilir. Bu da aylık bazda ciddi bir ek gelir anlamına geliyor.
NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.