Bankaların promosyon yarışı sürüyor! Emekli promosyon rakamları rekor kırıyor!

ING Bank emekli promosyon rakamlarını güncellediğini ilan etti. İşte o rakamlar...

# emekli # maaş # promosyon
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:
Bankaların promosyon yarışı sürüyor! Emekli promosyon rakamları rekor kırıyor! - Resim: 1

Emeklilerin yüzünü güldürecek müjdeli haber ING Bank'tan. ING Bank emekli promosyon rakamlarını yenilediğini ilan etti. ING Bank'ın güncel emekli promosyon rakamları...

1 8
Bankaların promosyon yarışı sürüyor! Emekli promosyon rakamları rekor kırıyor! - Resim: 2

Emekli promosyon rakamları, milyonlarca emekli vatandaş tarafından sıklıkla takip edilen konular arasında yer alırken, emeklilere müjdeli haber ING Bank'tan geldi.

2 8
Bankaların promosyon yarışı sürüyor! Emekli promosyon rakamları rekor kırıyor! - Resim: 3

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL, 

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

3 8
Bankaların promosyon yarışı sürüyor! Emekli promosyon rakamları rekor kırıyor! - Resim: 4

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşteriler yararlanabilir. 

4 8