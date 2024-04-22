Bankaların promosyon yarışı sürüyor! Emekli promosyon rakamları rekor kırıyor!
ING Bank emekli promosyon rakamlarını güncellediğini ilan etti. İşte o rakamlar...
Editör: Yağmur Biçen
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Emeklilerin yüzünü güldürecek müjdeli haber ING Bank'tan. ING Bank emekli promosyon rakamlarını yenilediğini ilan etti. ING Bank'ın güncel emekli promosyon rakamları...
Emekli promosyon rakamları, milyonlarca emekli vatandaş tarafından sıklıkla takip edilen konular arasında yer alırken, emeklilere müjdeli haber ING Bank'tan geldi.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,
Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşteriler yararlanabilir.