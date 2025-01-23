Bankaya 600 bin TL yatırırsanız ayda ne kadar kazanırsınız?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini %50'den %47,5'e indirerek piyasalar üzerinde önemli bir adım attı. Bu kararın ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelledi. 600 bin TL'lik bir mevduatın 32 günlük kazancı da bu değişiklikle yeniden belirlendi.

Mert Sagit Mert Sagit
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Bankaya 600 bin TL yatırırsanız ayda ne kadar kazanırsınız? - Resim: 1

Merkez Bankası'nın son faiz kararı, bankaların mevduat faiz oranlarında önemli değişimlere yol açtı. Özellikle yüksek tutarlı mevduatlar için faiz oranları oldukça cazip seviyelere ulaştı. 

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Bankaya 600 bin TL yatırırsanız ayda ne kadar kazanırsınız? - Resim: 2

Peki, 350 bin TL'nizi 32 gün vadeli olarak yatırırsanız, hangi bankadan ne kadar faiz getirisi elde edebilirsiniz? İşte güncel mevduat faiz oranları ve kazanç detayları...

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Bankaya 600 bin TL yatırırsanız ayda ne kadar kazanırsınız? - Resim: 3

AKBANK

Faiz Oranı %46,50
Net Getiri 12.842 TL
Vade Sonu Tutar 362.842 TL

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Bankaya 600 bin TL yatırırsanız ayda ne kadar kazanırsınız? - Resim: 4

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %45,50

Net Getiri 12.565 TL
Vade Sonu Tutar 362.565 TL

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Bankaya 600 bin TL yatırırsanız ayda ne kadar kazanırsınız? - Resim: 5

ING

Faiz Oranı %51,00

Net Getiri 14.084 TL
Vade Sonu Tutar 364.084 TL

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Bankaya 600 bin TL yatırırsanız ayda ne kadar kazanırsınız? - Resim: 6

DENİZBANK

Faiz Oranı %47,00

Net Getiri 12.980 TL
Vade Sonu Tutar 362.980 TL

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Bankaya 600 bin TL yatırırsanız ayda ne kadar kazanırsınız? - Resim: 7

QNB

Faiz Oranı %46,00

Net Getiri 12.704 TL
Vade Sonu Tutar 362.704 TL

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Bankaya 600 bin TL yatırırsanız ayda ne kadar kazanırsınız? - Resim: 8

YAPIKREDİ

Faiz Oranı %45,00
Net Getiri 12.427 TL
Vade Sonu Tutar 362.427 TL

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Bankaya 600 bin TL yatırırsanız ayda ne kadar kazanırsınız? - Resim: 9

İŞBANKASI

Faiz Oranı %39,00

Net Getiri 10.770 TL
Vade Sonu Tutar 360.770 TL

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