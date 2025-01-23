Bankaya 600 bin TL yatırırsanız ayda ne kadar kazanırsınız?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini %50'den %47,5'e indirerek piyasalar üzerinde önemli bir adım attı. Bu kararın ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelledi. 600 bin TL'lik bir mevduatın 32 günlük kazancı da bu değişiklikle yeniden belirlendi.
Merkez Bankası'nın son faiz kararı, bankaların mevduat faiz oranlarında önemli değişimlere yol açtı. Özellikle yüksek tutarlı mevduatlar için faiz oranları oldukça cazip seviyelere ulaştı.
Peki, 350 bin TL'nizi 32 gün vadeli olarak yatırırsanız, hangi bankadan ne kadar faiz getirisi elde edebilirsiniz? İşte güncel mevduat faiz oranları ve kazanç detayları...
AKBANK
Faiz Oranı %46,50
Net Getiri 12.842 TL
Vade Sonu Tutar 362.842 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı %45,50
Net Getiri 12.565 TL
Vade Sonu Tutar 362.565 TL
ING
Faiz Oranı %51,00
Net Getiri 14.084 TL
Vade Sonu Tutar 364.084 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %47,00
Net Getiri 12.980 TL
Vade Sonu Tutar 362.980 TL
QNB
Faiz Oranı %46,00
Net Getiri 12.704 TL
Vade Sonu Tutar 362.704 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı %45,00
Net Getiri 12.427 TL
Vade Sonu Tutar 362.427 TL
İŞBANKASI
Faiz Oranı %39,00
Net Getiri 10.770 TL
Vade Sonu Tutar 360.770 TL