Bankaya borcu olanlar dikkat! Emsal karar çıktı
Yargıtay, kredi borçlarının erken ödenmesi konusunda önemli bir karara imza attı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, erken kredi ödemeleri sırasında istihbarat ücreti talep edilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.
Yargıtay, kredi borçlarının erken ödenmesi konusunda önemli bir karara imza attı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, erken kredi ödemeleri sırasında istihbarat ücreti talep edilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Kararda, kredi çekildiği esnada alınmayan istihbarat ücretinin, borcun erken ödenmesi durumunda da alınamayacağı vurgulandı. Bu emsal karar, kredi borçlarını erken kapatmak isteyen kişileri yakından ilgilendiriyor.
İçtihat Bülteni Uygulaması’ndan edinilen bilgiye göre, Sakarya'da davacı bir özel okulun vekili, çekilip erken kapanan 3 ayrı kredi ile ilgili banka tarafından tahsil edilen ücretlere ilişkin dava açtı.
Davası, sözleşme hükümlerinin genel işlem şartı niteliğinde olduğunu beyanla kredi sözleşmelerine bağlı olarak istihbarat ve erken kapama ücreti adı altında tahsil edilen tutarlardan fazlaya dair hakkı saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 1.000.00 TL’lik kısmının ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte davalı bankadan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini talep ve dava etti. Davalı banka vekili, davanın reddini talep etti.
İlk Derece Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek fazlaya ilişkin talebin reddine karar verdi. İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların İstinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.