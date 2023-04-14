Başvuran 9 ödeme birden alacak: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, bayram ikramiyeleri ve promosyonları da hesaba katınca EYT çerçevesinde emekli olan bir vatandaşın 9 ödeme alma imkanına sahip olacağını dile getirdi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından ilk emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 14 Nisan'da ödenmeye başlandı.
Düzenleme çerçevesinde yaklaşık 1 milyon 500 bini aşkın başvurudan işlemi tamamlanan yaklaşık 250 bin vatandaşın aylıkları hesaplarına yattı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, mart ayında başvuran EYT’liler arasında kimlerin daha erken maaşlarını alabileceği ve EYT işlemlerinin ne zaman biteceği hakkında açıklamalarda bulundu.
"E-DEVLET'TEN 183 KEZ BAVURMUŞ"
Karakaş, mart ayı içerisinde yaklaşık 1,5 milyon kişinin başvuru yaptığını ve bu sayıda mutlak bir düşüşün yaşanabileceğini belirterek “Şöyle ki e-Devlet üzerinden başvurulara baktığımız zaman aynı kişinin birçok kez başvuruda bulunduğu, bunlara ilave olarak da SGK’ya posta yoluyla veya elden başvuruda bulunduğunu görüyoruz. Buna çok somut örnekler de verebiliriz.
Anadolu’da bazı şehirlerimizde bazı EYT’lilerin birden fazla başvuru yaptıkları görülmektedir. e-Devlet üzerinden tam 183 kez başvuruda bulunan EYT’li vatandaşımız var. Hatta 183 başvuru da yetmemiş, ayrıca gidip SGK’ya şahsen başvurmuş.
Dolayısıyla bu kadar mükerrer başvuruyu göz önünde bulundurduğumuzda benim kendi yaptığım hesaplamalara göre bu 1,5 milyon başvurunun önemli ölçüde düşeceğini tahmin etmekteyim. En az yüzde 15 ila yüzde 20 oranında bir düşüş olabileceği muhtemeldir. Bu 1,5 milyon kişinin 1 milyon 200 bine kadar düşmesinin söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz.
Keza sadece mükerrer başvurularla sınırlı kalmıyor. Sistem ilk başta borçlu olanların da başvurusunu kabul ettiğinden dolayı bunlar da eleneceğinden sayı epeyce düşecektir. Keza sadece mükerrer başvurularla sınırlı kalmıyor. Sistem ilk başta borçlu olanların da başvurusunu kabul ettiğinden dolayı bunlar da eleneceğinden sayı epeyce düşecektir.
“14 NİSAN’DAN İTİBAREN MAAŞLARINI ALMAYA BAŞLAYACAKLAR”
Burada mart ayında yapılan başvuruların önem taşıdığını sözlerine ekleyen Karakaş, “SGK öncelikle mart ayı içerisinde başvuru yapanların işlemlerini sonuçlandırmaya çalışıyor.
Daha önce de belirttiğimiz gibi 3 Mart ile 31 Mart arasında başvuruda bulunan bütün EYT’liler nisan maaşını alabilecekler. Nisan ayında da başvurular oldu fakat nisanda başvuranların mayıstan önce maaş alamayacakları belliydi.
Dolayısıyla biz burada mart ayında başvuruda bulunanları göz önünde bulunduracak olursak, işlemi tamamlananlar 14 Nisan’dan itibaren maaşlarını almaya başlayacaklar” diye konuştu.