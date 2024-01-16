Başvuranlar kira yardımı alacak! Kira yardımı için başvuru nasıl yapılır? Kira yardımına kimler başvurabilir?
Ekonomik kriz derinleştikçe vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için devletin verdiği sosyal yardımları araştırmaya başladı. Kiralardaki yüksek artıştan sonra kira yardımı için nasıl başvuru yapılacağı merak konusu oldu. Kimler kira yardımına başvurabilir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kira yardımı yapılacağını duyurdu. Kira yardımı için nereye başvuru yapılır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi dar gelirli yurttaşlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile kira yardımı yapıyor. Peki, Kaymakamlık kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımı başvurusu nereye yapılır? İşte bu soruların yanıtları...
Kira yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile veriliyor. Kaymakamlık kira desteğinden yalnızca belirli koşulları taşıyan yurttaşlar faydalanabiliyor. Kaymakamlık kira yardımı başvurusu yapıldıktan sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından bir yetkili ihtiyaç durumunun tespiti için başvuru yapan yurttaşın evine gidip inceleme yapıyor.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kira yardımı almak isteyen yurttaşların, ikametgahlarının bulunduğu ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapmaları gerekiyor.
Yurttaşlar; burada hane kayıt formu doldurmak suretiyle kira yardımı dışında gıda ve erzak yardımı, kömür ve odun yardımı, giysi yardımı, elektrik yardımı gibi diğer sosyal yardımlara da başvuruda bulunabiliyor.