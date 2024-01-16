Başvuranlar kira yardımı alacak! Kira yardımı için başvuru nasıl yapılır? Kira yardımına kimler başvurabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi dar gelirli yurttaşlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile kira yardımı yapıyor. Peki, Kaymakamlık kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımı başvurusu nereye yapılır? İşte bu soruların yanıtları...