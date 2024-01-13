Başvuru Yapanlar Ücretsiz Gıda Kolisi Alıyor! Ücretsiz Gıda Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır? Gıda Yardımı Kimlere Veriliyor?
Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl yapılan gıda kolisi yardımları için başvuruların başladığını duyurdu. Ücretsiz şekilde yapılan gıda kolisi yardımlarından kimler faydalanabilir? Başvurular nasıl yapılıyor?
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Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl yapıldığı gibi bu yıl da yeniden ihtiyaç sahibi hanelere gıda kolisi yardımı yapılacağını duyurdu.
Türkiye'nin 81 ilinde bu gıda kolisi yardımlarından faydalanmak mümkün. Dar gelirli vatandaşlar bu yardımdan faydalanabiliyor. Peki gıda yardımına başvurma şartları neler?
2024 YILI İÇİN GIDA KOLİSİNE BAŞVURMA ŞARTLARI NELER?
Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gıda yardımı almak isteyen yurttaşların sosyal güvencesinin bulunmaması veya hane gelirinin net asgari ücret miktarından fazla olmaması şartı arandığı belirtildi.
Yine 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar da gıda yardımından faydalanabilecek.