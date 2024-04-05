Bayram için şeker almak isteyenlerin dudağı uçukluyor!

Ramazan Bayramına sayılı günler kala rengarenk şekerleme çeşitleri tezgahlardaki yerini aldı. Ancak ne esnaf halinden memnun ne de vatandaş. Çünkü fiyatlar geçen yıla göre yüzde 50 arttı. En ucuz ikramlık olan lokumun kilosu 140 liradan başlıyor 500 liraya kadar çıkıyor.



Lokumu, şekeri, baklavası, çikolatası; Bayrama günler kala çeşit çeşit tatlılar tezgahlardaki yerini aldı. Ramazan bayramına sayılı günler kala çarşı-pazar hareketlendi, ancak bir farkla. Çarşı-pazara gelenler bu yıl eli boş dönüyor.



İstanbul Eminönü'nde çikolata ve şekerler 200 liradan satılıyor. Sade lokumun kilosu 140 liradan raflarda yerini alıyor.

Bayramın vazgeçilmez şerbetli tatlılarından baklavanın fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Fıstıklı sarma bin 150'den, cevizli ise 750 TL'den satılıyor.



Esnaf bayramın tadı tuzu kalmadığını belirterek ürünlere yüzde 50'yi aşkın zam geldi diyor. Tüketici ise ya eli boş dönüyor ya gram gram alıyor.



