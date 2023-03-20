Bayram ikramiyesi 5 bin 500 TL mi oluyor? İkramiyeler ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı'na bir ay kadar bir süre kaldı. . Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, bayram ikramiyesi için talep ettikleri en düşük rakamı açıkladı.

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Bayram ikramiyesi 5 bin 500 TL mi oluyor? İkramiyeler ne zaman yatacak? - Resim: 1 1 9

Ramazan Bayramı'na bir ay kadar bir süre kaldı.   Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istedi.

Bayram ikramiyesi 5 bin 500 TL mi oluyor? İkramiyeler ne zaman yatacak? - Resim: 2 2 9

Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı İkramiyesi'ne kallavi bir zam beklerken, en düşük emekli aylığı kadar bayram ikramiyesi talep ediliyor. 

Bayram ikramiyesi 5 bin 500 TL mi oluyor? İkramiyeler ne zaman yatacak? - Resim: 3 3 9

Bayram ikramiyelerinin 2021 yılında yüzde 10 artırılarak 1100 liraya yükseltildiğini anımsatan Emekliler Derneği Başkanı Ergün, şöyle konuştu:

Bayram ikramiyesi 5 bin 500 TL mi oluyor? İkramiyeler ne zaman yatacak? - Resim: 4 4 9

- Derneğimizin Araştırma Merkezinin yaptığı çalışmaya göre, 2018 yılında 2 bin 20 lira olan asgari ücretin yarısına gelen bayram ikramiyesi günümüzde 8 bin 506 lira olan asgari ücretin yüzde 12,93’üne denk geliyor.