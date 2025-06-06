Bayram indirimlerini duyurdu: Yüzde kırka varan indirimler raflarda

A101 marketin haziran ayı aktüel kataloğunda gıda, temizlik, elektronik ve kişisel bakım gibi birçok kategoride dikkat çekici indirimler bulunuyor. Market raflarında bulabileceğiniz ürünler ve güncel fiyatlarıyla alışverişinizi planlayabilirsiniz. Bu fırsatları kaçırmamak için 5-13 haziran tarihleri arasında a101 mağazalarına uğramayı unutmayın.