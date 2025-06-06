Bayram indirimlerini duyurdu: Yüzde kırka varan indirimler raflarda
A101 market, haziran ayı kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. 5-13 haziran tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğunda onlarca ürün uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Bu dönemde a101 raflarında hangi ürünler yer alacak? Hangi ürünlerde özel indirimler var?
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Sizler için hazırladığımız listeyle a101’deki indirimli ürünleri kolayca keşfedebilirsiniz.
05-13 Haziran a101 aktüel ürünlerinde cazip fırsatlar
A101 marketin haziran ayı aktüel kataloğunda gıda, temizlik, elektronik ve kişisel bakım gibi birçok kategoride dikkat çekici indirimler bulunuyor. Market raflarında bulabileceğiniz ürünler ve güncel fiyatlarıyla alışverişinizi planlayabilirsiniz. Bu fırsatları kaçırmamak için 5-13 haziran tarihleri arasında a101 mağazalarına uğramayı unutmayın.
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