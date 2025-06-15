Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi

Kurban Bayramı sonrası bankalar faiz oranlarını yeniden gözden geçirdi. TCMB'nin sıkılaştırma politikaları doğrultusunda yükselen faizler, son günlerde yerini sınırlı düşüşlere bırakırken, 350 bin TL’sini mevduata yatırmak isteyen vatandaşlar için güncel 32 günlük getiri rakamları netleşti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi - Resim: 1

Türkiye’de uygulanan parasal sıkılaşma politikalarıyla birlikte uzun süredir yükseliş eğiliminde olan mevduat faiz oranları, Kurban Bayramı sonrasında bazı bankalarda 1 puana kadar düşüş gösterdi. Piyasanın en yüksek faiz oranı hâlen %53 seviyesinde tutulsa da, özellikle özel bankalarda faiz oranlarında kısmi geri çekilmeler dikkat çekti.

1 22
Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi - Resim: 2

Bu gelişmelerin ardından yüksek tutarlı TL birikimlerini vadeli mevduat hesaplarında değerlendiren tasarruf sahipleri, güncel faiz oranlarına göre yatırımlarından ne kadar kazanç elde edeceklerini merak ediyor.

2 22
Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi - Resim: 3

İşte Haber Global'e göre, 350 bin TL’lik bir mevduat yatırımının 32 günlük net getirisi:

3 22
Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi - Resim: 4

AKBANK

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 362.780 TL
Net Kazanç 12.780 TL

4 22
Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi - Resim: 5

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 362.780 TL
Net Kazanç 12.780 TL

5 22
Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi - Resim: 6

DENİZBANK

Faiz Oranı % 49,5
Vade Sonu Tutar 362.911 TL
Net Kazanç 12.911 TL

6 22
Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi - Resim: 7

TEB

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 363.563 TL
Net Kazanç 13.563 TL

7 22
Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi - Resim: 8

FİBABANKA

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 363.563 TL
Net Kazanç 13.563 TL

8 22
Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi - Resim: 9

ODEA

Faiz Oranı %52
Vade Sonu Tutar 363.563 TL
Net Kazanç 13.563 TL

9 22
Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi - Resim: 10

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 363.824 TL
Net Kazanç 13.824 TL

10 22
Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi - Resim: 11

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 362.259 TL
Net Kazanç 12.259 TL

11 22
Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi - Resim: 12

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 50,25
Vade Sonu Tutar 363.106 TL
Net Kazanç 13.106 TL

12 22
Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi - Resim: 13

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 363.824 TL
Net Kazanç 13.824 TL

13 22
Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi - Resim: 14

ING

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 363.302 TL
Net Kazanç 13.302 TL

14 22
Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi - Resim: 15

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 360.302 TL
Net Kazanç 10.302 TL

15 22
Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi - Resim: 16

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 44
Vade Sonu Tutar 361.476 TL
Net Kazanç 11.476 TL

16 22
Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi - Resim: 17

ENPARA

Faiz Oranı % 42,5
Vade Sonu Tutar 361.085 TL
Net Kazanç 11.085 TL

17 22
Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi - Resim: 18

VAKIF KATILIM

Kar Oranı % 34,29
Vade Sonu Tutar 358.944 TL
Net Kazanç 8.944 TL

18 22
Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi - Resim: 19

HALKBANK

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 360.955 TL
Net Kazanç 10.955 TL

19 22
Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi - Resim: 20

ICBC

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 360.955 TL
Net Kazanç 10.955 TL

20 22
Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi - Resim: 21

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 359.129 TL
Net Kazanç 9.129 TL

21 22
Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi - Resim: 22

ALBARAKA

Kar Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar 358.688 TL
Net Kazanç 7.825 TL

22 22
mevduat faiz