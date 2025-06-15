Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi

Türkiye’de uygulanan parasal sıkılaşma politikalarıyla birlikte uzun süredir yükseliş eğiliminde olan mevduat faiz oranları, Kurban Bayramı sonrasında bazı bankalarda 1 puana kadar düşüş gösterdi. Piyasanın en yüksek faiz oranı hâlen %53 seviyesinde tutulsa da, özellikle özel bankalarda faiz oranlarında kısmi geri çekilmeler dikkat çekti.