Bayram sonrası tablo değişti: İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi
Kurban Bayramı sonrası bankalar faiz oranlarını yeniden gözden geçirdi. TCMB'nin sıkılaştırma politikaları doğrultusunda yükselen faizler, son günlerde yerini sınırlı düşüşlere bırakırken, 350 bin TL’sini mevduata yatırmak isteyen vatandaşlar için güncel 32 günlük getiri rakamları netleşti.
Türkiye’de uygulanan parasal sıkılaşma politikalarıyla birlikte uzun süredir yükseliş eğiliminde olan mevduat faiz oranları, Kurban Bayramı sonrasında bazı bankalarda 1 puana kadar düşüş gösterdi. Piyasanın en yüksek faiz oranı hâlen %53 seviyesinde tutulsa da, özellikle özel bankalarda faiz oranlarında kısmi geri çekilmeler dikkat çekti.
Bu gelişmelerin ardından yüksek tutarlı TL birikimlerini vadeli mevduat hesaplarında değerlendiren tasarruf sahipleri, güncel faiz oranlarına göre yatırımlarından ne kadar kazanç elde edeceklerini merak ediyor.
İşte Haber Global'e göre, 350 bin TL’lik bir mevduat yatırımının 32 günlük net getirisi:
AKBANK
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 362.780 TL
Net Kazanç 12.780 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 362.780 TL
Net Kazanç 12.780 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 49,5
Vade Sonu Tutar 362.911 TL
Net Kazanç 12.911 TL
TEB
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 363.563 TL
Net Kazanç 13.563 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 363.563 TL
Net Kazanç 13.563 TL
ODEA
Faiz Oranı %52
Vade Sonu Tutar 363.563 TL
Net Kazanç 13.563 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 363.824 TL
Net Kazanç 13.824 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 362.259 TL
Net Kazanç 12.259 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 50,25
Vade Sonu Tutar 363.106 TL
Net Kazanç 13.106 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 363.824 TL
Net Kazanç 13.824 TL
ING
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 363.302 TL
Net Kazanç 13.302 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 360.302 TL
Net Kazanç 10.302 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 44
Vade Sonu Tutar 361.476 TL
Net Kazanç 11.476 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 42,5
Vade Sonu Tutar 361.085 TL
Net Kazanç 11.085 TL
VAKIF KATILIM
Kar Oranı % 34,29
Vade Sonu Tutar 358.944 TL
Net Kazanç 8.944 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 360.955 TL
Net Kazanç 10.955 TL
ICBC
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 360.955 TL
Net Kazanç 10.955 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 359.129 TL
Net Kazanç 9.129 TL
ALBARAKA
Kar Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar 358.688 TL
Net Kazanç 7.825 TL