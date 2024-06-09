Bayram tatili yaklaşırken İslam Memiş'ten kritik piyasa analizi: "Yatırımcılar dikkat!"
Finansal piyasalar analisti İslam Memiş, bayram öncesinde piyasa durumunu analiz etti.
Yaptığı açıklamaların yatırım önerisi niteliği taşımadığını vurgulayan Memiş, Tele 1 kanalında şu değerlendirmelerde bulundu:
Finansal piyasalar analisti İslam Memiş, TELE1 kanalında yayınlanan Başka Sohbetler programının konuğu oldu.
Nilüfer Bıyıklı'nın, "Şu an insanlar 'bayramdan önce altın ya da gümüş satın almalı mıyız, yoksa beklemeli miyiz?' diye sizden ipucu umuyor" şeklindeki sözlerine cevap veren Memiş, aşağıdaki ifadeleri kullandı:
“Yatırım araçlarına baktığımız zaman burada borsa tarafı var, mevduat faizi tarafı var, fonlar var, altın ve gümüş gibi değerli metaller var, kripto para piyasası var. Çeşitlilik çok. Ama bu çeşitlilik herkese hitap etmez.
Dediğim gibi herkesin vadesi, beklentisi, yaş ortalaması, geliri ve gideri, finansal okur yazarlık burada devreye girmesi lazım ve her geçen gün finansal okur yazarlığımıza bizim çok dikkat etmemiz lazım.