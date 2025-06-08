Bayramda çalışanlar dikkat! Bir gün çalışana iki günlük maaş

Ancak önemli bir detay daha var: Genel tatil gününde yalnızca bir saat çalışmak bile, işçiye bir tam günlük ücret kazandırıyor. Bu durumda işçinin saatlik ya da yarım gün çalışması dikkate alınmaksızın, o gün için tam yevmiye ödemesi yapılmak zorunda.