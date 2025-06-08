Bayramda çalışanlar dikkat! Bir gün çalışana iki günlük maaş

Resmi tatillerde çalışan işçiler için önemli ücret detayı ortaya çıktı. Bayramda çalışmanın karşılığı yalnızca bir günlük yevmiye değil, çift maaş! Haftalık tatille çakışan durumlarda ise ödeme 2.5 günlük ücrete kadar çıkıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bayramda çalışanlar dikkat! Bir gün çalışana iki günlük maaş - Resim: 1

Akşam gazetesi yazarı ve iş hukuku uzmanı Okan Güray Bülbül, çalışanların bayram mesailerinde dikkat etmesi gereken önemli haklara dikkat çekti. 

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Bayramda çalışanlar dikkat! Bir gün çalışana iki günlük maaş - Resim: 2

Yazısında, özellikle dini ve milli bayramlarda işçilerin çalışma şartları ve ücretlendirme kuralları hakkında kamuoyunu bilgilendiren Bülbül, genel tatil günlerinde çalışmanın işveren için maliyeti yüksek, çalışan içinse kazançlı bir durum olduğunun altını çizdi.

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Bayramda çalışanlar dikkat! Bir gün çalışana iki günlük maaş - Resim: 3

Bayram tatilinde çalışan işçilerin, çalıştıkları her bir resmi tatil günü için iki günlük ücret alma hakkına sahip olduklarını vurgulayan Bülbül, "Bu ücretin biri çalışmadan kazanılmış günlük maaş, diğeri ise çalışılan gün karşılığıdır" dedi. 

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Bayramda çalışanlar dikkat! Bir gün çalışana iki günlük maaş - Resim: 4

Eğer çalışma, işçinin haftalık tatil günü olan pazarla çakışırsa, 2.5 günlük ücret ödemesi yapılması gerektiğini de belirtti.

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Bayramda çalışanlar dikkat! Bir gün çalışana iki günlük maaş - Resim: 5

YAZILI ONAY ŞARTI VE MESAİ KURALI

İş Kanunu’na göre, işçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için yazılı onaylarının alınması gerekiyor. Bu onay, iş sözleşmesinde yer alabileceği gibi, her yıl başında da alınabiliyor.

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Bayramda çalışanlar dikkat! Bir gün çalışana iki günlük maaş - Resim: 6

Ancak önemli bir detay daha var: Genel tatil gününde yalnızca bir saat çalışmak bile, işçiye bir tam günlük ücret kazandırıyor. Bu durumda işçinin saatlik ya da yarım gün çalışması dikkate alınmaksızın, o gün için tam yevmiye ödemesi yapılmak zorunda.

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Bayramda çalışanlar dikkat! Bir gün çalışana iki günlük maaş - Resim: 7

45 SAATİ AŞANLAR İÇİN EK MESAİ ÖDEMESİ

Bülbül ayrıca, haftalık 45 saatlik yasal sınırı aşan çalışanlar için, bayramdaki çalışma sürelerinin fazla mesai kapsamına gireceğini ve bu süreye uygun şekilde ek ücret ödenmesi gerektiğini ifade etti.

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Bayramda çalışanlar dikkat! Bir gün çalışana iki günlük maaş - Resim: 8

Arife gününde çalışan işçilerin fazla mesai alıp almayacağı konusu ise haftalık toplam çalışma süresine bağlı. Eğer işçi, arife gününden önceki günlerde 45 saatin üzerinde çalışmışsa, arife günündeki çalışması fazla mesai kapsamına giriyor.

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Bayramda çalışanlar dikkat! Bir gün çalışana iki günlük maaş - Resim: 9

Bayramda ya da genel tatil günlerinde çalışan tüm işçilerin, maaş bordrolarını dikkatle incelemesi ve hak ettikleri ücretin ödenip ödenmediğini kontrol etmeleri gerekiyor. Okan Güray Bülbül, "İşverenlerin çoğu bu kuralları ya bilmiyor ya da göz ardı ediyor. Bu nedenle işçiler haklarını bilmeli ve gerektiğinde yasal yollarla aramalıdır" uyarısında bulundu.

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