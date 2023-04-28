Yerli elektrikli otomobillere kredi avantajı

Buna göre, nihai fatura değeri 900 bin lira ve altında olan elektrikli araç bedellerinin yüzde 70’ine kadar 48 ay vadede kredi kullanılabilecek.

900 bin lira ile 1 milyon 800 bin lira arasında olan elektrikli araçların yüzde 50’si için 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacak.