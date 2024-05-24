Bekçi maaşları 48 bin TL olacak: Peki nasıl bekçi olunur?
Bekçi maaşlarının 48 bin TL olacağı öngörüsünden sonra, birçok kişi bekçi olma sürecini araştırmaya başladı. Peki, bekçi nasıl olunur? Bekçi olmak için gereken şartlar nelerdir? Bekçi maaşları ne kadar? Bekçi alımı için aranan kriterler nelerdir?
Bekçi maaşlarının 48 bin TL'ye çıkacağı tahmini öğrenildikten sonra birçok genç tarafından nasıl bekçi olunacağı araştırılmaya başlandı. Peki nasıl bekçi olunur? Bekçi olma şartları neler? Bekçi maaşları ne kadar? Bekçi alımı şartları neler?
BEKÇİLER NEREDE ÇALIŞIR?
EGM bünyesinde mahallelerde çalışmak üzere istihdam edilen bekçiler, kendilerine verilen bölgenin güvenliğinden sorumludur. Asayiş ve güvenliği sağlayan bekçiler polislere bağlı olarak İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri bünyesinde görev yapmaktadır.
BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?
Bekçi maaşının Temmuz ayında gelmesi beklenen yüzde 20'lik zamla birlikte 45 bin liranın üzerine çıkması ve 48 bin lira civarında olması bekleniyor.
KADIN BEKÇİ ALIMI VAR MI?
EGM kadrolarında kadın bekçi bulunuyor ancak bekçi alımı ilanlarında sadece erkek bekçi alımı yapılıyor. Kadın adaylar, kadın bekçi alımı yapılmasını da istiyor.