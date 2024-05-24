Bekçi maaşları 48 bin TL olacak: Peki nasıl bekçi olunur?

Bekçi maaşlarının 48 bin TL'ye çıkacağı tahmini öğrenildikten sonra birçok genç tarafından nasıl bekçi olunacağı araştırılmaya başlandı. Peki nasıl bekçi olunur? Bekçi olma şartları neler? Bekçi maaşları ne kadar? Bekçi alımı şartları neler?