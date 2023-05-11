EYT'de staj ve çıraklık sigortası sinyali
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için açıklamalarda bulunmuştu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur primleri eşitlenecek. İşte EYT ile yeni emeklilik detayları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için açıklamarda bulunurken vatandaşlar, yeni emeklilik detaylarını araştırmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi ile ilk adım atılmış oldu. EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik hakkı elde edemeyen Bağ-Kur'lular, SSK'Iılar ile aynı prim gün şartı ile emeklilik imkanı yakalayabilecek.
Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:
- Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak.
SEÇİMLERDEN SONRA YENİ DÜZENLEME
Seçimlerden sonra ilk çıkartılacak yasalardan olacak düzenleme ile bundan sonra Bağ-Kur'lular emeklilik için 9000 gün (25 yıl) yerine 7200 gün (20 yıl) prim ödeyerek emekli olabilecek. Yani burada 5 yıl erken olma fırsatı doğacak.
EYT'LİLER DE FAYDALANACAK
• Yeni emeklilik düzenlemesi ile EYT'li olup 9000 günü tamamlayamamış olan Bağ-kur'lular için de erken emeklilik anlamına gelecek.
• 7200 günü tamamlayan Bağ-Kur'lular EYT kapsamında hemen emekli olabilecek.
• Prim eşitliğinin sağlanması sonrasında Bağ-Kur'da 5400 gün olan kısmi emeklilik de SSK ile eşitlenerek 4500 güne düşecek.
• Şu anda Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı sigorta ödeyenler en az 15 yıl yani 5400 gün prim ödemek zorunda.
• SSK'da ise kısmi emeklilik şartları 25 yıl ve 4500 gün olarak uygulanıyor.
• Eşitlik sağlandığında Bağ-Kur'lular açısından da kısmi emeklilik şartları 25 yıl 4500 güne inecek.
• Ayrıca iki kurumda da çalışanlar açısından son 3.5 yılda 1261 gün çalışma zorunluluğu da ortadan kalkmış olacak.
Mevcut durumda bir Bağ-Kur'lunan SSK'dan emekli olabilmesi için son 7 yıllık sigortalılık süresinde 3.5 yıl yani 1261 gün 4A (SSK) olarak çalışması gerekiyor. İki kurum arasında prim farkı kalmadığında böyle bir zorunlulukta ortadan kalkacak. Sigortalı hangi kurumdan olursa olsun 7200 günü tamamladığında emekli olabilecek.
TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanacak esnaf ve sanatkarların prim gün sayısının 7 bin 200'e indirilmesiyle norm birliğinin sağlandığını söyledi.