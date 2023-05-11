EYT'de staj ve çıraklık sigortası sinyali

Mevcut durumda bir Bağ-Kur'lunan SSK'dan emekli olabilmesi için son 7 yıllık sigortalılık süresinde 3.5 yıl yani 1261 gün 4A (SSK) olarak çalışması gerekiyor. İki kurum arasında prim farkı kalmadığında böyle bir zorunlulukta ortadan kalkacak. Sigortalı hangi kurumdan olursa olsun 7200 günü tamamladığında emekli olabilecek.

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanacak esnaf ve sanatkarların prim gün sayısının 7 bin 200'e indirilmesiyle norm birliğinin sağlandığını söyledi.