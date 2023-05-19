Motorine zam geldi: Benzin fiyatı kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahiplerini üzen olay! Akaryakıt fiyatları değişti! Motorine zam geldi! Mazot fiyatları uçtu... Zamdan sonra motorin fiyatı kaç TL? Peki benzin fiyatı nasıl etkilendi? İşte o cevap...
Gelen akaryakıt fiyatları zammı sonrasında gözler güncel mazot fiyatı, LPG ve benzin fiyatlarına çevrildi. Mazot fiyatları bugün yükseldi.
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,53 dolardan işlem görüyor.
İki gün önce 77,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, dün 76,96 dolar seviyesinde tamamlamıştı. İstanbul'da benzin fiyatları dün 19.81 TL'ydi. Mazot fiyatları ise 18.53 TL'ydi.
MAZOT FİYATI KAÇ TL?
Brent petrol varil fiyatı dün saat 09.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 76,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,39 dolardan alıcı buldu. Peki mazot fiyatı bugün kaç TL?