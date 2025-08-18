Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? İşte 18 Ağustos 2025 akaryakıt fiyat listesi
Akaryakıt fiyatları 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü sabit kaldı. Benzin, motorin ve LPG’de herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı. Ancak döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarının seyri sürüyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel pompa fiyatları sürücüler tarafından yakından takip edilirken, fiyatların belirlenmesinde döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ve vergi oranları etkili oluyor.
Döviz kurlarındaki hareketlilik ve vergilerdeki artışlar, akaryakıt fiyatlarının değişiminde belirleyici rol oynamaya devam ediyor.
18 ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları
:
📍 İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 51,50 TL
Motorin: 52,07 TL
LPG: 26,51 TL
📍 İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 51,35 TL
Motorin: 51,95 TL
LPG: 25,88 TL
📍 Ankara
Benzin: 52,21 TL
Motorin: 52,95 TL
LPG: 26,40 TL
📍 İzmir
Benzin: 52,53 TL
Motorin: 53,29 TL
LPG: 26,33 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik dikkate alınarak hesaplanıyor.
Bu tutarlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ve Katma Değer Vergisi (KDV) eklendikten sonra pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.