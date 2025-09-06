Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? İşte 6 Eylül 2025 akaryakıt fiyat listesi

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 6 Eylül 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor.

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 52,84 TL
Motorin: 54,25 TL
LPG: 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 52,69 TL
Motorin: 54,13 TL
LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,63 TL
Motorin: 55,19 TL
LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 53,95 TL
Motorin: 55,53 TL
LPG: 26,33 TL

akaryakıt